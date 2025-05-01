شكرا لقرائتكم خبر عن علامات مفاجئة تشير إلى حاجتك لفيتامين د والان مع تفاصيل الخبر

يظهر جسدك 14 علامة عند نقص فيتامين د ، على رأسها هشاشة العظام أو الكسور وضعف العضلات وتشنجاتها، وتساقط الشعر، و يحدث النقص عندما لا يحصل الجسم على كميات كافية من الفيتامين أو لا يعالجها.

وقد يصعب تشخيص نقص فيتامين د إما لعدم ظهور أي أعراض، أو لتداخل أعراضه مع العديد من الحالات الصحية الأخرى، لذلك يعد فحص مستويات فيتامين د في الدم إحدى طرق تحديد النقص، والذى يمكن علاجه بسهولة نسبية باستخدام المكملات الغذائية، وفقا لموقع "Health".

يسبب نقص فيتامين د 14 عرض رئيسيا، وهى:

1. التعب والإرهاق

يسبب انخفاض مستويات فيتامين د التعب أو الإرهاق ، ومع ذلك، أشار بعض الباحثين إلى أن مكملات فيتامين د قد تكون مفيدة في تقليل التعب.

2. المرض المتكرر

قد يكون نقص فيتامين د هو السبب في إصابتك بالمرض باستمرار ، ووجدت بعض الأبحاث علاقة بين ارتفاع شدة المرض لدى مرضى وحدات العناية المركزة وانخفاض مستويات فيتامين د.

3. آلام العضلات وضعفها

يُعزز فيتامين د وظيفة العضلات، قد يزيد انخفاض مستويات فيتامين د من احتمالية ظهور أعراض مثل فقدان قوة العضلات، وضمورها، وضعفها، وألمها ، كما أن فقدان كتلة العضلات وقوتها قد يجعلك أكثر عرضة للسقوط.

4. آلام الظهر

فقدان قوة العضلات قد يؤدي إلى زيادة الضغط على عضلات الظهر والرقبة، مما قد يؤدي إلى آلام الظهر، ويُعد ألم أسفل الظهر ، على وجه الخصوص، شكوى شائعة بين الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د.

5. كسور العظام وهشاشة العظام

تعتمد أجسامنا على فيتامين د للمساعدة في امتصاص الكالسيوم ونمو العظام التي تحافظ على كثافتها وقوتها طوال حياتنا، قد يؤدي نقصه إلى لين العظام لدى البالغين، وهي حالة تؤدي فقدان كثافة العظام، مما قد يساهم في الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

6. تساقط الشعر

يلعب فيتامين د دورًا هامًا في تنظيم دورة حياة الشعر، بما في ذلك تجديد الشعر الجديد . ونظرًا لدوره في نمو الشعر، فمن المحتمل أن يؤدي نقصه إلى إبطاء نموه، كذلك يعانى مرضى الثعلبة من انخفاض مستويات فيتامين د.

7. الاكتئاب

هناك أبحاث متباينة حول ما إذا كان تناول مكملات فيتامين د يُحسّن أعراض الاكتئاب الحالية، وقد أظهرت دراسات ومراجعات متعددة أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بنوبات الاكتئاب .

8. زيادة الوزن

يرتبط نقص فيتامين د بزيادة الوزن ، لأن الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د بنسبة 35% مقارنةً بمن لا يعانون من السمنة، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بهذا النقص بنسبة 24% مقارنةً بمن يعانون من زيادة الوزن.

9. الأكزيما

يمكن أن يؤثر فيتامين د على جهاز المناعة ووظيفة حاجز الجلد، وكلاهما أساسي في تطور الإكزيما، الإكزيما هي مجموعة من الأمراض الجلدية المزمنة التي يمكن أن تسبب الالتهاب والتهيج والتورم، وقد ارتبط انخفاض مستويات فيتامين د بزيادة وتيرة وشدة أعراض الإكزيما.

10. تسوس الأسنان

فيتامين د ضروري لصحة الأسنان . نقص فيتامين د قد يُضعف أسنانك ويجعلك أكثر عرضة للتسوس والكسور والتحلل.

11. أمراض اللثة

يعد فيتامين د ضروريًا أيضًا لصحة اللثة لأنه يساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم، ويرتبط انخفاض فيتامين د بزيادة خطر الإصابة بالتهاب دواعم السن، وهو مرض يصيب اللثة ويسبب التهابها، حيث يقلل فيتامين د من الالتهاب وتأثيرات التمعدن على الأنسجة المحيطة بالأسنان.

12. التهابات المسالك البولية

يساعد فيتامين د على الوقاية من العدوى من خلال مساعدة الجسم على إنتاج المضادات الحيوية الطبيعية، و قد يكون نقص فيتامين د عامل خطر للإصابة بالتهابات المسالك البولية ، خاصةً لدى الأطفال الذين وُصفت حالتهم بأنها أنثى عند الولادة.

13. سلس البول

فيتامين د ضروري لقوة العضلات. نقصه قد يُسهم في ضعف قاع الحوض ، وهو عصب العضلات الذي يدعم المثانة والمهبل والرحم والمستقيم.

14. الكساح

الكساح هو لين العظام وضعفها لدى الأطفال. قد يكون وراثيًا من أحد الوالدين أو مرتبطًا بنقص فيتامين د لفترات طويلة، ويُعرف باسم الكساح الغذائي.



