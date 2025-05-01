السعال التحسسي: أعراض مزعجة.. إليكِ الحلول المثالية!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 مايو 2025 10:31 صباحاً - السعال هو آلية الجسم لتطهير الجهاز التنفسي وقد يصاب بعض الأطفال بأعراض السعال التحسسي فجأة وتتشابه أعراضه مع أعراض أخرى كالزكام، وقد يكون السعال التحسسي موسمياً وعادة لا يكون مصحوباً بحمى أو آلام في الجسم، وعادة ما يصاب الطفل بهذا النوع من السعال فقط بسبب التلامس مع القطط أو حبوب لقاح الأشجار، وقد يعاني الأطفال من أعراض السعال التحسسي المستمر مع استمرار وجود المحفزات، إليكِ وفقاً لموقع "هيلث" الفرق بين السعال العادي والسعال التحسسي وعلامات السعال التحسسي وكيفية علاجه.

الفرق بين السعال العادي والسعال التحسسي

السعال أحد الأمراض الشائعة لدى الأطفال الصغار -الصورة من موقع AdobeStock

السعال هو أحد الأمراض الشائعة لدى الأطفال الصغار وعادة ما يكون ناتجاً عن الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية تسبب التهاباً في حلق طفلك أو الجهاز التنفسي.

يمكن أن يكون السعال الشائع مصحوباً أيضاً بأعراض أخرى تشير إلى مرض الطفل، مثل الحمى، والبلغم الأخضر أو المصفر، والتهاب الحلق، والألم عند البلع، والشعور بالضعف أو المرض.

هناك سمة أخرى يمكن أن تميز السعال العادي مقارنة بالسعال التحسسي عند الأطفال وهي طبيعة ومدة المرض.

السعال عادةً ما يكون ناجماً عن عدوى، فإن الأعراض قد تكون معدية وفي المقابل، فإن أعراض السعال الناتجة عن الأنفلونزا أو نزلات البرد عادة ما تشفى بسرعة في غضون بضعة أيام بعد تناول أدوية البرد.

الطفل يعاني من السعال التحسسي عندما تستمر الأعراض لأكثر من ثلاثة أسابيع بينما لا يزال الطفل معرضاً لمسببات الحساسية.

أعراض السعال التحسسي عند الأطفال قد تتفاقم بسبب الظروف البيئية، مثل درجات حرارة الهواء الباردة والرطبة، وتلوث الهواء الناجم عن دخان السجائر والمركبات الآلية، والنشاط البدني المفرط، فعلى الرغم من أن السعال التحسسي يستمر لفترة طويلة، إلا أنه ليس معدياً.

تعرفي إلى المزيد حول السعال الديكي "الشّاهوق" عند الأطفال

علامات السعال التحسسي عند الأطفال

يُصاب الطفل بأعراض السعال التحسسي عندما يستنشق الطفل مادة مسببة للحساسية، مثل الغبار، وحبوب اللقاح، وشعر الحيوانات، وجراثيم العفن، وما إلى ذلك وقد يعاني بعض الأطفال الذين يعانون من حساسية الطعام، مثل حساسية المأكولات البحرية، والبيض، والمكسرات، وحساسية حليب البقر، من السعال أيضاً كأحد الأعراض.

يتميز السعال التحسسي عادة بالسعال الجاف الذي يجعل العيون حمراء ودامعة. يمكن أن تكون أعراض السعال مصحوبة أيضاً بتفاعلات التهاب الأنف التحسسي الشائعة الأخرى، مثل:

العطس طوال الوقت.

انسداد الأنف أو سيلانه مع وجود مخاط شفاف وسائل.

حكة في الجلد والعينين والأنف.

حكة في الحلق.

في بعض الأحيان تظهر الهالات السوداء تحت العينين، والتي تسمى بالهالات السوداء الناتجة عن الحساسية.

في بعض الحالات، قد تشمل أعراض السعال الناتج عن حساسية الطعام أيضاً اضطرابات الجهاز الهضمي (مثل آلام المعدة، أو الإسهال، أو الغثيان والقيء)، وتورم الشفاه والوجه واللسان والحلق، وصعوبة التنفس.

عندما ترين طفلك يسعل، فلا بد أنك تشعري بالقلق والتساؤل، هل السعال ناتج عن الجراثيم أو الحساسية؟ فمن الصعب في كثير من الأحيان التمييز بين السعال التحسسي والسعال العادي لأن الأعراض متشابهة تقريباً.

كيفية علاج السعال التحسسي عند الأطفال؟

إذا تأكدتِ أن سعال طفلك ناتج عن حساسية، فيجب أن يكون العلاج الأساسي مناسباً حتى يتمكن طفلك من التعافي بسرعة. يمكن للأمهات أيضاً اتباع الطرق والنصائح التالية لتخفيف السعال التحسسي عند الأطفال:

تجنب مسببات الحساسية

تعد الطريقة الأكثر أهمية للتعامل مع السعال التحسسي عند الأطفال هي إبعاد طفلك عن التعرض للمواد التي تسبب الحساسية.

إذا كنتِ تشكين في أن السبب هو الغبار في غرفة نوم طفلك، فحاولي إخراج طفلك من الغرفة لفترة من الوقت حتى يهدأ السعال ببطء وقومي بتنظيف غرفة طفلك على الفور للتخلص من تراكم الغبار.

اغسلي السجاد واستبدلي ملاءات سرير طفلك بأخرى جديدة لتجنب ردود الفعل التحسسية من العث. تأكدي أيضاً من تنظيف المروحة وفلتر المكيف وتهوية المنزل والأثاث الذي يحتوي على فجوات بانتظام، حتى لا يتراكم الغبار ويمكن استنشاقه عندما يمارس طفلك الصغير أي أنشطة.

بمجرد أن يتخلص الطفل من مسببات الحساسية، قد تتحسن الأعراض من تلقاء نفسها خلال بضعة أيام.

تناول المزيد من الماء

شرب الماء الدافئ مفيد أيضاً لعلاج السعال التحسسي عند الأطفال، حيث تساعد درجة حرارة المياه الدافئة على تخفيف البلغم أو المخاط الذي يلتصق بالمجرى التنفسي وتناول كميات كبيرة من الماء يعد مفيد أيضاً للحفاظ على ترطيب جسم طفلك.

إذا كان طفلك يشعر بالملل من تناول الماء العادي، فيمكنك إضافة القليل من العسل، أو عصير الليمون، أو شرائح الفراولة إلى الماء. بالإضافة إلى إثراء الطعم، فإن تناول فيتامين سي من الفاكهة مفيد أيضاً لزيادة مناعة طفلك.

تركيب جهاز الترطيب

جهاز ترطيب الهواء أو ترطيب الغرفة مفيد لتخفيف أعراض السعال-الصورة من موقع AdobeStock

يعد جهاز ترطيب الهواء أو جهاز تنقية الهواء مفيداً لتخفيف أعراض السعال واحتقان الأنف الناتج عن الحساسية. كبديل لجهاز الترطيب، يمكنك وضع بخار الماء الدافئ وإضافة زيت الأوكالبتوس أو المراهم الأخرى لتدفئة الجسم والمساعدة في تخفيف السعال.

كما تعمل أجهزة تنقية الهواء على تنظيف الهواء الموجود في الغرفة، حيث لا تقوم أجهزة تنقية الهواء بتنظيف الملوثات فقط، بل يمكنها أيضاً تنظيف الغبار ومسببات الحساسية الأخرى مثل حبوب لقاح بعض النباتات التي يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية.

ارفعي الوسادة عندما ينام الطفل

تعد الراحة مهمة للحفاظ على الجهاز المناعي للأطفال المصابين بالحساسية وتسريع عملية الشفاء ويعد تكديس الوسائد أو وضع رأس طفلك أعلى من جسمه أثناء النوم مفيد لفتح مجرى الهواء.

تنظيف أنف طفلك

في بعض الأحيان، قد "تعلق" الجزيئات المسببة للحساسية في الأنف، مما يجعل أعراض الحساسية لدى طفلك تبدو وكأنها لا تختفي أبداً.

لذلك، يمكنك محاولة تخفيف الأعراض عن طريق غسل أنف طفلك كل يوم باستخدام محلول ملحي يوضع في زجاجة ضغط.

قد يهمكِ الاطلاع إلى التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال: الأسباب والأعراض وطرق العلاج