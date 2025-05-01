شكرا لقرائتكم خبر عن بالترتيب .. أى أنواع الأسماك أكثر فائدة لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

الأسماك هي مصدر البروتين الصحي قليل الدهون عالي الفائدة، والأنواع الزيتية منها تعزز صحة الدماغ بشكل خاص والجسم بشكل عام. تختلف الأسماك وفقًا لتقرير نشر في موقع eatingwell من نوع لآخر، فالأسماك تختلف من حيث السعرات والمغذيات وكذا نسب البروتين والمغذيات، ونسبة الفيتامينات والعناصر التى تحتوى عليها.

هناك نوعيات عالية الفائدة ومركزة الفوائد وهناك أنواع أخرى أقل فائدة، إلا أنها في جميعها في مجملها هي البروتين الأبيض الأمثل للصحة العامة.

فوائد الأسماك الزيتية

وفقًا للتقرير، فإن الأنواع الزيتية مثل السلمون والتونة والسردين والماكريل تحتوي على دهون الأوميجا 3 المفيدة للقلب وللدماغ وللصحة العامة. يجب أن تحصل على حوالي 233 جرام من المأكولات البحرية خلال السبعة أيام.

سمك الماكريل

تتميز هذه السمكة بشكل خاص بنكهة قوية، وهي مصدر جيد للغاية من البروتين، فهي تحتوي على حوالي 16 جرام من البروتين. تعتبر خيارًا أمثل لحصولك عليه.

سمك السلمون البري

يحتوي على نسبة منخفضة نسبيًا من الزئبق، ولكنها تحتوي أيضًا على كم هائل من الفوائد. هل تحتوي على نسبة عالية من دهون الأوميجا المفيدة للقلب؟ مصدر رائع للكالسيوم، كما أنها مصدر رائع أيضًا للبروتين الصحي النقي.

الرنجة

من الأسماك الصحية إذا تم تخزينها بشكل صحي، مصدر رائع لفيتامين دال والسيلينيوم. وهذا النوع من السمك يحتوي على نسبة عالية من البروتين قد تتخطى ال 1400 ملج من الأوميجا أيضًا.