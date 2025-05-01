شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة غنية بالدهون المشبعة.. تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج الجسم إلى الدهون للقيام بوظائف متعددة، مثل إنتاج الطاقة، وامتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون، والحفاظ على درجة حرارة الجسم، وغيرها، إلا أن الإفراط في تناول الدهون المشبعة، يؤدى إلى ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وبحسب موقع "Health"، توجد الدهون المشبعة بشكل رئيسي في الأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، كما توجد في زيت جوز الهند والمخبوزات والوجبات السريعة، كما أوصت جمعية القلب الأمريكية (AHA) بالحد من الدهون المشبعة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة.

7 أطعمة تحتوى على الدهون المشبعة

ويوجد 7 أطعمة تحتوى على الدهون المشبعة، من الافضل تجنبها أو تناولها بأقل معدلات ممكنة، وهى:

منتجات الألبان كاملة الدسم

تحتوي منتجات الألبان كاملة الدسم على كميات متفاوتة من الدهون المشبعة، حيث يحتوي الحليب على أقل من ٢٪، بينما تحتوي الزبدة على حوالي ٤٥٪، والأيس كريم على 7% من تلك الدهون.

تحتوي منتجات الألبان أيضًا على الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات والمعادن، لذلك ينصح بإختيار بدائل الألبان قليلة الدسم أو خالية الدسم.

اللحوم الحمراء والمصنعة

تحتوي اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، مثل النقانق، على دهون مشبعة أكثر من الدواجن والأسماك.

وأظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 140 ألف شخص، أن الأشخاص الذين يتناولون أعلى كمية من اللحوم الحمراء لديهم خطر أعلى بكثير للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بالمشاركين الذين يتناولون أقل كمية من اللحوم الحمراء.

شحم البقر

يُصنع شحم البقر بفصل الدهن عن اللحم وتنقيته، و تحتوي ملعقة كبيرة من شحم البقر على أكثر من 6 جرامات من الدهون المشبعة، أي ما يقارب ٥٠٪.

الشوكولاتة

تحتوي جميع أنواع الشوكولاتة على الدهون المشبعة لأنها تحتوي على زبدة الكاكاو، ودهن الحليب (أحيانًا)، والسكر، كما تحتوي قطعة واحدة من الشوكولاتة بالحليب (7 جرام) على حوالي 1.3 جرام من الدهون المشبعة.

ورغم أن الكاكاو الموجود في الشوكولاتة به مركبات مضادة للأكسدة، وقد يساعد في تقليل الكوليسترول السيئ، لكن مع ذلك، تحتوي معظم أنواع الشوكولاتة على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة، لذلك اختر الشوكولاتة الداكنة قليلة السكر المضاف.

المخبوزات

تُصنع المخبوزات عادةً من مصادر دهون مشبعة، كالزبدة والسمن النباتي والسمن النباتي، كما يُحتمل أن تحتوي على بيض ومنتجات ألبان كاملة الدسم، لذلك قد يختلف محتوى الدهون المشبعة في المخبوزات اختلافًا كبيرًا باختلاف المكونات المستخدمة.

الأطعمة المقلية والسريعة والمعالجة بشكل مفرط

الأطعمة المقلية والسريعة التحضير والمعالجة بشكل فائق غنية بالدهون المشبعة، وعادةً ما تكون قيمتها الغذائية منخفضة. على سبيل المثال، تحتوي حصة صغيرة من البطاطس المقلية على حوالي 1.6 جرام من الدهون المشبعة، بينما يحتوي نصف كوب من البطاطس المسلوقة على 0.02 جرام من الدهون المشبعة.

وارتبط الاستهلاك المفرط للأطعمة فائقة المعالجة، بزيادة خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب، وداء السكر من النوع الثاني ، والقلق، واضطرابات النوم.

زيت جوز الهند

يُعد زيت جوز الهند من المنتجات التي تحتوي على أعلى نسبة من الدهون المشبعة، حيث تحتوي ملعقة كبيرة على حوالي ١٠ جرامات من الدهون المشبعة.