شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضغط الدم الرئوى حالة خطيرة على القلب.. أعراض لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع ضغط الدم الرئوى أحد أهم أنواع ارتفاع ضغط الدم، والذى يؤثر بشكل كبير على حالة الرئتين بشكل ملحوظ، وقد يصل الأمر إلى حد التأثير على القلب.

أسباب ارتفاع ضغط الدم الرئوى

ضغط الدم الرئوي له الكثير من الأسباب والأمراض المصاحبة التي تعتبر من الأسباب الأساسية التي ترفع فرص الإصابة به

أعراض ارتفاع الضغط الرئوى

الأعراض التي يمكن أن تظهر على الحالات المصابة بارتفاع ضغط الدم الرئوي كثيرة يجب ملحظتها مبكرا:

الإصابة بضيق التنفس

الشعور بالإرهاق الشديد

ألم في الصدر

الدوخة والدوار مع إغماء بعض المرضى

تورم في الكاحلين والساقين

السعال المستمر

المضاعفات الخطيرة لارتفاع ضغط الدم الرئوي

قد تنتج مضاعفات قلبية ورئوية شديدة، لا يوجد علاجات تامة كافية شافية لضغط الدم الرئوي، بل تتوفر بعض العلاجات التي تساعد على تقليل الشعور بالقلق والازعاج والألم الشديد لهؤلاء المرضى.

تختلف العلاجات وفقا للحالة ودرجتها ووفقا لرؤية الأطباء المختصين :

علاجات ارتفاع ضغط الدم الرئوي

موسعات الأوعية الدموية

الحاصرات الكالسيوم

مضافات ومخففات تعمل على توسيع الأوعية الدموية الشريانية للرئة

مميعات الدم التي تمنع تكوين جلطات

استخدام أجهزة الاستنشاق

الأكسجين المنزلي

مثبتات الإشارات لتحسين وظائف الرئة

في الحالات الشديدة قد يحتاج البعض لزراعة القلب والرئة

ممارسة الرياضة بشكل منتظم دون إفراط

التمتع باللياقة البدنية العالية

غذاء صحي للقلب يعتمد على الخضراوات والفواكه والأطعمة الغنية بالبروتين

تجنب الدهون المشبعة

الابتعاد عن التدخين مطلقًا

عادات تجنبك ارتفاع ضغط الدم الرئوي