شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين الصداع العادى والناتج عن الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

يشعر الجميع بالصداع من حين لآخر لأسباب مختلفة، إلا أنه يوجد نوع من الصداع يرتبط بشكل كبير بارتفاع درجات الحرارة، أو بعد الانتهاء من ممارسة التمرينات الرياضية الشاقة، وهو ما يطلق عليه "صداع الجفاف".

ويحدث هذا الصداع بسبب نقص السوائل التي يحتاجها للعمل بشكل سليم، لذلك يعد الحفاظ على مستوى الماء في الجسم أفضل طريقة للوقاية من صداع الجفاف، كما يقلل من خطر حدوث مضاعفات خطيرة مثل الإجهاد الحراري أو تلف الكلى، وفقا لموقع "Health".

أنواع الصداع الناتج عن الجفاف

هناك نوعان رئيسيان من الصداع المرتبط بالجفاف، وهما الصداع الأولى، الذي يحدث بسبب نقص الماء في الجسم، والصداع الثانوى، الذي يعني أن الجفاف يفاقم الحالات المرضية الكامنة الأخرى.يمكن أن يؤدي نقص السوائل إلى تمدد الأوردة في غلاف الدماغ، المسماة الأم الجافية، لأنه يجب أن يكون الدماغ والدم والسائل الشوكي في حالة توازن داخل الجمجمة، وإذا لم تكن هناك كمية كافية من الماء، يختل هذا التوازن، مما قد يؤدي إلى ظهور أعراض الصداع.

الصداع الناتج عن فقدان السوائل

وتشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الجفاف يشعرون بألم أشد، وذلك لأن الجفاف يؤثر على كيفية استجابة أعصابك ودماغك لإشارات الألم، وحتى لو كنت تعاني من صداع ناتج عن سبب آخر، مثل الصداع النصفي الكامن ، فإن الجفاف قد يزيد من ألم الصداع.

ويحدث الصداع الناتج عن فقدان السوائل عندما يفقد جسمك سوائل أكثر مما يأخذ، وهو النوع الشائع أثناء الأنشطة البدنية المكثفة أو في حالة المرض، ومع ذلك، يمكن فقدان الماء من جسمك بسبب الأسباب التالية، وهى

القيء

الإسهال

تناول الأدوية المدرة للبول

التعرق المفرط

استخدام الملينات

الحمى

أعراض الصداع الناتج عن الجفاف

في حالة المعاناة من الجفاف الخفيف إلى المتوسط، فقد تحدث الأعراض التالية:

العطش المفرط

الفم اللزج أو الجاف

عدم التبول بقدر ما كنت تفعل

لون البول أصفر داكن

جفاف الجلد

تقلصات العضلات

وغالبًا ما تتفاقم أعراض صداع الجفاف في حالة الجفاف الشديد، مما قد يسبب أعراضًا مثل:

عدم التبول على الإطلاق

الجلد المتجعد أو الجاف

الشعور بالانزعاج أو الارتباك

دوخة

ضربات قلب سريعة

تنفس سريع

عيون غائرة

التعب الشديد

علاج الصداع الناتج عن الجفاف

الهدف الأساسي لعلاج صداع الجفاف هو ضمان شرب كمية كافية من الماء، كما يوجد بعض العلاجات التي تساعد في الحد من هذا الصداع، خاصة في حالة وجود حالة مرضية أخرى أو جفاف شديد، وهى:

شرب كميات كبيرة من الماء، خاصة أثناء وبعد ممارسة التمارين الرياضية

تناول السوائل عن طريق التنقيط الوريدي

استخدام الأدوية التي تحد من القيء والإسهال

تجنب مسببات الصداع مثل الكافيين

تجربة مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية إذا لم يكن الماء كافياً لتخفيف الصداع

كيفية الوقاية من الصداع الناتج عن الجفاف

رغم أن الصداع شائع، وقد يظهر أحيانًا بشكل متقطع، إلا أن هناك عدة أمور يمكنك القيام بها للوقاية من صداع الترطيب، مثل:

شرب الماء بانتظام للبقاء رطبًا

تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل العنب أو البطيخ، والخضراوات مثل الخيار أو الكرفس

تناول المشروبات الرياضية التي تحتوي على إلكتروليتات، خاصة مع ممارسة التمارين الرياضية عالية الكثافة في الطقس الحار

الاحفاظ بزجاجة ماء عند ممارسة الرياضة أو في مكان مشمس

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها تعمل كمدرات للبول وتسبب فقدان السوائل