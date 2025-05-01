شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريدين معرفته عن الحمل خارج الرحم.. أهم النصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

قد تواجه المرأة العديد من أنواع المشاكل أثناء الحمل، ومن بين هذه المشاكل الحمل خارج الرحم، حيث يبدأ الجنين بالتطور خارج الرحم، ويمكن أن تكون هذه الحالة خطيرة لكل من الأم والطفل، فإذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب فإن خطر الإجهاض يكون مرتفعًا جدًا. نتعرف على المزيد عن هذا من الدكتورة أركانا نيرولا، طبيبة أمراض النساء، وفقا لموقع thehealthsite.

ما هو الحمل خارج الرحم؟

عندما تزرع البويضة المخصبة في مكان آخر غير الرحم، مثل قناة فالوب، أو المبيض، أو البطن، تسمى هذه الحالة بالحمل خارج الرحم. في الواقع، باستثناء الرحم، لا يمكن لأي جزء من الجسم توفير التغذية الكاملة للجنين، وبالتالي فإن هذا الحمل غير ناجح. إذا لم يتم اكتشافه في الوقت المناسب، فإنه يمكن أن يؤدي إلى نزيف داخلي، وتمزق الأعضاء وحتى الموت. من بين كل 100 حالة حمل، هناك حوالي 1-2 حالة من الحمل خارج الرحم.

أسباب الحمل خارج الرحم

يمكن أن يحدث الحمل خارج الرحم بسبب انسداد أو أي نوع من العدوى في قناة فالوب.

كما يوجد خطر حدوث الحمل خارج الرحم بسبب الإصابة بمرض بطانة الرحم.

يمكن أن يحدث الحمل خارج الرحم أيضًا بسبب العدوى أو مشاكل أخرى أثناء الحمل.

يمكن أن يحدث الحمل خارج الرحم نتيجة لتأثيرات جراحة الحوض أو أنبوب الولادة السابقة.

يمكن أن يؤدي التدخين واختلال التوازن الهرموني أيضًا إلى زيادة خطر الحمل خارج الرحم.

أنواع الحمل خارج الرحم

الحمل الأنبوبي – وهو الأكثر شيوعًا، حيث تزرع البويضة نفسها في قناة فالوب.

الحمل المبيضي – عندما يحدث الحمل في المبايض.

الحمل في عنق الرحم – عندما يحدث الحمل في عنق الرحم.

الحمل البطني – في هذه الحالة يتم زرع البويضة في البطن. هذا أمر نادر جدًا ولكن خطير للغاية.

أعراض الحمل خارج الرحم

تظهر أعراض الحمل خارج الرحم عادة بين الأسبوع الرابع والثاني عشر من الحمل. بعض النساء لا تظهر عليهن أية أعراض في البداية. قد لا يدركن أنهن يعانين من حمل خارج الرحم حتى يظهر الفحص الأولي وجود مشكلة أو تظهر لديهن أعراض أكثر خطورة في وقت لاحق. ومن بين أعراضه الشائعة ما يلي:

ألم حاد أو طعني في أسفل البطن

نزيف أو بقع دم غير طبيعية

الدوخة أو الإغماء

ألم الكتف

اختفاء مفاجئ لأعراض الحمل المبكرة

إسهال

تشخيص الحمل خارج الرحم

قد يكون من الصعب تشخيص الحمل خارج الرحم من خلال الأعراض وحدها. إذا كنت تعانين من أعراض الحمل خارج الرحم وكانت نتيجة اختبار الحمل إيجابية، فقد يُطلب منك الخضوع للاختبارات التالية لمزيد من التحقيق:

فحص الحوض - يقوم الطبيب بفحص وجود الألم أو أي كتل.

الموجات فوق الصوتية عبر المهبل (TVS) - والتي يمكن من خلالها رؤية الحمل خارج الرحم.

فحص الدم (β-hCG) - لا تتضاعف مستويات هرمون hCG بشكل طبيعي في حالات الحمل خارج الرحم.

تنظير البطن - إذا لم يكن من الممكن إجراء تحديد محدد، يتم إجراء المراقبة المباشرة بمساعدة الكاميرا.

عوامل الخطر للحمل خارج الرحم

هناك العديد من عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد من فرص إصابتك بالحمل خارج الرحم -

تاريخ الحمل خارج الرحم

الجراحة على قناتي فالوب أو الأعضاء الأخرى في منطقة الحوض

العقم

علاج العقم بالتلقيح الصناعي (IVF).

بطانة الرحم

العدوى المنقولة جنسياً

اللولب الرحمي في وقت الحمل

مخاطر الحمل خارج الرحم

إن الحمل خارج الرحم قد يقلل من فرصك في أن تصبحي أماً في المستقبل.أثناء الحمل خارج الرحم، إذا تمزق أحد الأنابيب، فقد يتراكم الدم في أنبوب آخر. في مثل هذه الحالة قد يقوم الطبيب بإزالة أحد الأنابيب، مما قد يجعل الحمل صعباً جداً. وبالإضافة إلى ذلك، فبمجرد حدوث الحمل خارج الرحم، هناك خطر حدوث الحمل خارج الرحم مرة أخرى. وفي الحالات الخطيرة، إذا لم يتم تلقي العلاج في الوقت المناسب، فقد يموت المريض.

علاج الحمل خارج الرحم

لسوء الحظ، لا يمكن إنقاذ الجنين في حالة الحمل خارج الرحم. عادة ما يكون العلاج ضروريا لإزالة الحمل قبل أن يكبر بشكل كبير. ومع ذلك، فإن خيارات العلاج الرئيسية هي:

إذا كانت مستويات هرمون الحمل تنخفض من تلقاء نفسها ولا توجد أعراض، فيمكن استبعاد الحمل خارج الرحم من خلال المراقبة وحدها.

نصائح للوقاية من الحمل خارج الرحم

خططي للحمل في العمر المناسب.

احرصي على إجراء فحوصات صحية منتظمة قبل التخطيط للحمل.

حافظي على نظام غذائي جيد قبل وأثناء الحمل.

تجنب التدخين واستهلاك الكحول.

تعرف على سبب الإجهاض المتكرر واحصل على العلاج المناسب.

بعد الحمل، استشيري الطبيب واجري فحوصات دورية.

تجنب تناول حبوب منع الحمل.

