شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوة الأولى لحمايته من العنف.. إزاى تعلم طفلك "اللمسة الآمنة" والان مع تفاصيل الخبر

يلعب اللمس دورًا هامًا في حياة الطفل، فعلى سبيل المثال يعبر العناق عن الحب والأمان، بينما تعد المصافحة باليدين دليلًا على العمل الجيد أو الإنجاز الإيجابي، وهو ما يندرج تحت مفهوم "اللمسة الآمنة" التي تشعر الطفل بالرعاية والدعم والأمان.

وبحسب موقع كلية الطب بجامعة تكساس الأمريكية، يتعرض الأطفال أحيانا لما يسمى بـ"اللمسة السيئة" أو غير الآمنة، وهى أى لمسة تجعل الطفل يشعر بعدم الارتياح أو الخوف أو التوتر، مثل الضرب أو التحرش، لذلك من الضرورى تعليم الطفل بعمر مبكر مفهوم اللمسة الآمنة وغير الآمنة، لحمايته من التعرض للتحرش أو الاعتداء.

كيفية تعليم الطفل مفهوم اللمسة الآمنة

وفقا للموقع، تشير التقديرات إلى أن واحدة من كل ثلاث فتيات وواحد من كل خمسة فتيان يتعرضون للتحرش قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة، الأمر الذى يؤكد على ضرورة قيام الآباء بتثقيف أبنائهم حول أجسادهم، وكيفية التصرف عند التعرض لموقف غير مريح بالنسبة لهم.

وفيما يلى عدد من النصائح التى تساعدك على بدء هذه المحادثة مع طفلك، وهىتعليم الأطفال الأسماء التشريحية لأجزاء الجسم

يمكن تعليم الأطفال الأسماء التشريحية لأجزاء الجسم، بالتزامن مع تعليمهم أسماء أجزاء أخرى، كالرأس والذراعين والساقين، تعليم الأطفال الأسماء التشريحية للأعضاء الخاصة يُزودهم بالمفردات اللازمة للتواصل مع أجسامهم.

تعليم الأطفال خصوصية الجسم

بعد تعليم الأطفال أسماء أجزاء أجسامهم، من المهم تعليمهم أنه لا ينبغي لمس بعض أجزاء أجسامهم أو تصويرها أو إظهارها للآخرين، ومن الأمثلة السهلة على الأطفال قاعدة ملابس السباحة، والتى تتضمن أن أجزاء الجسم الحساسة هي تلك التي تغطيها ملابس السباحة، من المهم أيضًا تعليم الأطفال الاستثناءات من قاعدة ملابس السباحة، مثل مساعدة المربية أو الجدة الطفل على تغيير الحفاض أو استخدام الحمام، أو زيارة الطبيب لإجراء فحص.

ابدأ المحادثات في سن مبكرة

تحدث مع أطفالك عن أجسامهم خلال أنشطتهم اليومية، مثل وقت الاستحمام أو الذهاب إلى المسبح، وهو ما يساعد على تهيئة بيئة يشعر فيها الطفل بالراحة عند التحدث عن جسمه مع والديه.

تشجيع التواصل المفتوح

يُعدّ تهيئة بيئة آمنة ومنفتحة جانبًا آخر من مساعدة الطفل على مناقشة جسده، في كثير من الأحيان، من المهم أن تعلم طفلك أنه ليس مضطرًا لإخفاء الأسرار عنك.

ناقش أكثر من مجرد خطر الغريب

كثيراً ما نُعلّم أطفالنا عن الغرباء وخطر ركوب السيارة أو التحدث مع شخص لا يعرفونه، إلا أن حوالى 90% من حالات الاعتداء يرتكبها شخص يعرفه الطفل، لذلك انتبه للحالات التي قد يكون فيها طفلك بمفرده مع شخص بالغ آخر، كذلك حاول تجنب المواقف التي قد يكون فيها طفلك بمفرده مع شخص بالغ في مكان خاص.

تصرف الطفل عند تعرضه للمسة غير آمنة

علّم طفلك أن يقول لا وأن يصرخ طلبًا للمساعدة.

شجعه على الركض إلى شخص بالغ يثق به.

إذا كان في منزل صديق أو بعيدًا عن المنزل، فيمكنه الاتصال بوالديه فورًا.

علّم الأطفال من يمكنهم التوجه إليه إذا كانوا في موقف غير مريح، أو تعرضوا للمس بشكل غير لائق.