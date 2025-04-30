شكرا لقرائتكم خبر عن تتسبب فى فقدان السمع بشكل مفاجئ.. ما هى "الصدمة الصوتية" والان مع تفاصيل الخبر

الصدمة الصوتية هي فقدان السمع الذي يحدث نتيجة ضوضاء عالية مفاجئة، مثل الطلقات النارية أو الانفجارات، أو نتيجة التعرض المستمر للضوضاء العالية مثل الموسيقى الصاخبة أو الآلات التي تصدر أصواتًا عالية.

يمكن أن تُسبب الصدمة الصوتية تلفًا في الأذن الداخلية، ورغم أن العلاج قد يكون فعالًا في بعض الحالات، إلا أنها قد تُسبب فقدانًا دائمًا للسمع، وفقا لموقع"Very well health" .

أعراض الصدمة الصوتية

عادةً ما تسبب الصدمة الصوتية شكلاً من أشكال فقدان السمع، خاصة إذا كانت الصدمة ناتجة عن ضوضاء عالية مفاجئة، مثل طلق ناري أو انفجار آخر، وقد يبدأ فقدان السمع بعد الحادثة بفترة وجيزة، وفى هذه الحالة، قد يحدث فقدان السمع ببطء، وتتفاقم الأعراض تدريجيًا ، حيث قد يستغرق الأمر شهورًا أو سنوات حتى تصبح أعراض فقدان السمع واضحة.



وفى بعض الأحيان قد تؤدى الضوضاء المفاجئة والصاخبة إلى فقدان مؤقت للسمع فقط، وذلك خلال الأيام القليلة التالية لحدوث الصوت المحفز، لكن حتى عندما يبدو فقدان السمع مؤقتًا، فقد يعانى المصاب من أعراض متبقية بشكل مستمر .

ولا تقتصر أعراض الصدمة الصوتية فقط على عدم القدرة على السمع من إحدى الأذنين أو كلتيهما، لكن يوجد بعض الأعراض الاخرى، مثل:

الأصوات المعتادة تصبح مكتومة أو غير واضحة

الرغبة فى طلب الأخرين أن يتحدثوا بصوت أعلى

رفع صوت التلفزيون أو مستوى صوت هاتفك بشكل متكرر

المعاناة من طنين الأذن، أو الشعور بالطنين في الرأس

ضعف السمع فى إحدى الأذنين أو كلاهما.

أسباب الصدمة الصوتية

تحدث الصدمة الصوتية نتيجة التعرض لضوضاء عالية مفاجئة، أو التعرض المستمر لها، من أمثلة الأصوات العالية التي قد تسبب صدمة صوتية ما يلى،

الطلقات النارية

انفجارات مفاجئة تحدث بالقرب من الأذن

المشاركة بشكل منتظم في الأنشطة التي تتضمن أصواتًا عالية، مثل العزف في فرقة موسيقية

الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة فى سماعات الرأس

العمل في وظيفة تتضمن التعرض لأصوات عالية ، مثل العمل في ورشة نجارة أو آلات ثقيلة.



وليس كل الأصوات العالية تسبب فقدان السمع تلقائيًا، حيث يعتمد فقدان السمع على عدة عوامل، منها عدد الديسيبلات التي يُصدرها الصوت، ومدة تعرضك له.

علاج الصدمات الصوتية

يعتمد العلاج الطبي لصدمة الصوت على نوع فقدان السمع ، و في كثير من الأحيان، لا يمكن استعادة السمع بشكل كامل، بدلاً من ذلك، قد يهدف العلاج إلى منع حدوث المزيد من فقدان السمع ومحاولة استعادة أكبر قدر ممكن منه.



تتضمن بعض العلاجات الشائعة المستخدمة لفقدان السمع الناتج عن الصدمة الصوتية ما يلي:

إصلاح طبلة الأذن

أجهزة السمع

الوقاية من الصدمات الصوتية

ثقف نفسك وعائلتك حول أنواع الضوضاء التي يمكن أن تسبب فقدان السمع

استخدم أجهزة حماية الأذن، مثل سدادات وأغطية الأذن، عند المشاركة في أنشطة قد تعرضك لضوضاء عالية

إنشاء مسافة بينك وبين الضوضاء العالية لتقليل التعرض لها

قم بزيارة الطبيب على الفور إذا كنت تعتقد أنك ربما تعرضت لصدمة صوتية



