شكرا لقرائتكم خبر عن بديل القهوة.. تناول هذه الفاكهة لليقظة والانتباه والان مع تفاصيل الخبر

الفواكه الصحية والخضراوات هي أفضل بدائل وخيارات صحية لكل ما يجب أن تتناوله خلال يومك. هذه النوعيات من الأطعمة في شكلها الطبيعي دون أن تحولها إلى عصائر أو تدخلها في بعض الأطعمة الأخرى، يجعل تأثيرها فعالاً ومضاعفًا.

الفواكه التي تعزز اليقظة والانتباه

إذا كنت لا تنتبه إلا من خلال كوب من القهوة أو الشاي، فعليك اللجوء إلى بعض أنواع الفاكهة التي يمكن أن تعزز من انتباهك ويقظتك. وفقًا لتقرير نشر في موقع Tazaki University، فإن الكثير من الفواكه يمكنها أن تقوم مقام مشروبات الكافيين، مثل البرتقال والتوت والأفوكادو. فكلها تعزز من التركيز واليقظة والانتباه، ويمكنك الاعتماد عليها إذا كنت تشعر بالخمول أو الكسل.

فوائد البرتقال للعقل والتركيز

البرتقال بحد ذاته مصدر هام لفيتامين سي أو فيتامين ج، الذي يعد مجموعة كاملة ومتكاملة من الفوائد الصحية خاصة للعقل والتركيز. وفقًا للتقرير، مستويات فيتامين سي العالية في البرتقالة الواحدة تعزز من تحسين الانتباه، تجعلك أكثر يقظة وأكثر فهمًا وادراكًا وتحصيلاً، وأيضًا أكثر تفسيرًا للمعلومة التي تقال. فيتامين سي أيضًا يعزز من خلايا المخ وقوة الأعصاب، مما يحسن من الانتباه والذاكرة وسرعة اتخاذ القرارات. يعمل هذا الفيتامين المثالي على تحييد الجذور الحرة وإبعادها تمامًا، وهي التي تضر المخ ضررًا شديدًا.

فوائد البرتقال للانتباه والتركيز

تعزز البرتقالة من تحسين مستويات الانتباه والتركيز، تعزيز الإبصار والقدرة على التذكر والقدرة على فهم واستيعاب المعلومات. تنبه البرتقالة الجهاز العصبي والعقلي وتشعرك باليقظة. تحسن من الانتباه وتمنع شعورك بالخمول والكسل. تحسن البرتقال من ترطيب الجسم الحاد، وبالتالي يعزز من ترطيب المخ والدماغ.