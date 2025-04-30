شكرا لقرائتكم خبر عن مش مجرد راحة.. اعرف أهمية النوم لمدة 7 ساعات يوميا والان مع تفاصيل الخبر

النوم الجيد ضرورى حتى لا تتعرض صحتك العقلية والنفسية والعصبية للخطر. هذا ما أكده الدكتور أحمد علوان، استشاري المخ والأعصاب بالمركز القومي للبحوث، مؤكدًا على أن أخذ قسط وافر من الراحة أمر في غاية الأهمية للصحة والجسم.

فوائد النوم الكافي

النوم الكافي يساعد على تحسين كل العمليات الحيوية في الجسم، ولكن له الكثير من الفوائد العقلية والعصبية التي لا يعيها البعض، والتي من بينها:

- تعزز خلايا العقل وتجعله أكثر انتعاشًا وتقلل من تأكسده.

- تحسن من القدرات العقلية بشكل عام ومن وظائف الإدراك والفهم والاستيعاب والتذكر.

- تقلل من حالات النسيان والشعور بعدم الانتباه وعدم الفهم.

- النوم الجيد ضروري للوقاية من الأمراض والاضطرابات النفسية والعصبية، لأن تراكم قلة النوم المستمرة يؤثر على القدرات العقلية والعصبية ويصبح الجسم عرضة لتلك الاضطرابات مثل القلق البالغ والتوتر الشديد ونوبات القلق والاكتئاب وغيرها.

- يقي النوم المثالي المستمر من الآلام الجسدية الناتجة عن أعراض نفسية مثل التهاب العضلات والتهاب الأعصاب.

- تحسن كفاءة النوم من القدرات الجسدية وعدم الشعور بالوهن وتكسير الجسم والخمول الذي يشعر به الكثيرين.

- النوم يعزز من الخلايا العصبية ويحد من التهاب الأعصاب أو اضطرابها.

شروط النوم الجيد

لا شك أن النوم العميق الجيد يحسن من الحالة المزاجية ويمنع التقلبات المزاجية المعروفة. لابد من النوم ما يزيد عن سبع ساعات متصلة، وتكون شروط النوم نومًا عميقًا لا يتخلله تقطعات أو استيقاظ بين الحين والآخر، ولا حالة من الشخير أو انقطاع التنفس أو الكوابيس والأحلام أو الأرق الزائد. كلها تعتبر من اضطرابات النوم الحادة.

والنوم لساعات تتخطى السبع ساعات يعزز في تلك المدة تحسين كفاءه الجسم وخلاياه واستعاده نشاطه أما أقل من ذلك فيصبح جسم عرضه لكل المشكلات العقلية والنفسية.