شكرا لقرائتكم خبر عن للتحلية الصحية والمفيدة.. بان كيك بالفواكه والقرفة والان مع تفاصيل الخبر

بان كيك يعد من الحلويات التي تقدم كسناك او خلال وجبة الافطار، ويقدم الدكتور وليد تابعي، استشاري التغذية في القصر العيني، الفوائد الصحية لكل مكون في بان كيك هيلثي:

1. الشوفان المطحون:

غني بالألياف (خاصة بيتا جلوكان) التي تساعد على الشبع وتنظيم السكر في الدم.

يدعم صحة القلب ويقلل الكوليسترول الضار.

يحتوي على معادن مثل المغنيسيوم والحديد.

2. الموز:

مصدر ممتاز للبوتاسيوم، المفيد لصحة القلب والعضلات.

يحتوي على سكريات طبيعية تعطي طاقة بدون إضافات صناعية.

غني بمضادات الأكسدة والألياف.

3. البيض:

غني بالبروتين الكامل الضروري لبناء العضلات وإصلاح الخلايا.

يحتوي على فيتامينات مثل B12، D، وA.

يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

4. الحليب (قليل الدسم أو نباتي):

مصدر للكالسيوم وفيتامين D (إذا كان مدعّمًا)، يدعم العظام والأسنان.

الحليب النباتي مثل حليب اللوز أو الشوفان مفيد لمن يعاني من عدم تحمل اللاكتوز.

5. البيكنج باودر:

لا يحتوي على فوائد غذائية، لكنه يساعد في جعل البان كيك خفيف وهش.

6. القرفة (اختياري):

تحسن حساسية الإنسولين وتنظم مستوى السكر في الدم.

غنية بمضادات الأكسدة.

7. الفانيليا الطبيعية (اختياري):

تعزز النكهة دون الحاجة للسكر.

تحتوي على مضادات أكسدة.

8. الملح (رشة صغيرة):

ضروري لتوازن السوائل والأعصاب، لكن بكميات معتدلة فقط.

إليك طريقة عمل بان كيك صحي (هيلثي) لذيذ ومفيد، مناسب للفطور أو كوجبة خفيفة:

المكونات:

1 كوب شوفان مطحون (أو دقيق الشوفان)

1 موزة ناضجة

1 بيضة

1/2 كوب حليب قليل الدسم أو نباتي (لوز، شوفان، صويا)

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/2 ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

رشة فانيليا طبيعية (اختياري)

رشة ملح

الطريقة:

1. في الخلاط، ضعي جميع المكونات وامزجيها حتى تصبح عجينة ناعمة.



2. سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وادهنيها بقليل من زيت جوز الهند أو رذاذ زيت نباتي.



3. صبي كمية من الخليط في المقلاة (حوالي 1/4 كوب لكل بان كيك).



4. اتركيه لمدة 1-2 دقيقة حتى تظهر فقاعات على السطح، ثم اقلبيه على الوجه الآخر واتركيه حتى يتحمر.



5. كرري حتى انتهاء الخليط.

اقتراحات التقديم:

قدميه مع شرائح فواكه طازجة مثل التوت أو الموز.

أضيفي رشة عسل أو زبدة الفول السوداني الطبيعية.

يمكنك أيضًا رش بعض بذور الشيا أو المكسرات.