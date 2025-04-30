شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ باطنة: زيت الزيتون والمكسرات واللب الأبيض تحتوى على دهون تحمى من "السكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو المليجى أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب القاهرة، إن أهم العوامل التى تؤدى إلى مرض السكر، هو السمنة وزيادة الوزن نتيجة تغيير النمط الغذائى، وتناول الوجبات السريعة المحتوية على كميات عالية من السكريات والدهون غير الصحية والمواد النشوية، والتى يقوم الجسم بتخزينها كدهون فى البطن والكبد.

وأشار خلال مؤتمر الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم المنعقد حاليا بالقاهرة، إلى أن عدم الاهتمام بزيادة النشاط البدنى وممارسة الرياضة يؤدى إلى زيادة مقاومة الأنسولين والإصابة بالسكرى.

وأكد أن هناك عوامل أخرى منها العوامل الوراثية والتى تسبب الإصابة بمرض السكر، مثل زواج الأقارب فى بعض البلاد، وأيضا التدخين حيث يؤدى إلى زيادة السمنة فى منطقة البطن وزيادة القابلية الإصابة بالسكرى النوع الثانى، كما أن التلوث الغذائى بالمبيدات الحشرية وبعض الأمراض الفيروسية، مثل فيروس سى تزيد من فرصة الإصابة بالسكرى، وقد نجحت مصر من خلال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج فيروس سى فى القضاء على الفيروس بنسبة هائلة جدا، وذلك تبعا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن أهم عوامل الوقاية من السكرى زيادة الوعى الصحى والتقيف الصحى، والتعرف على الغذاء الصحى الذى يحتوى على الحبوب الكاملة والخضروات والفواكة والدهون الصحية، مثل زيت الزيتون والمكسرات واللب الأبيض والفول السودانى والاعتماد أكثر على اللحوم البيضاء كالدجاج والأسماك والإقلال من اللحوم الحمراء والدهون غير الصحية والأكل المقلى والدهون المشبعة والمهدرجة.

وأشار إلى أنه يجب التعريف بأهمية مزاولة الرياضة وزيادة المجهود البدنى والمحافظة على عدم زيادة الوزن كما أنه من الضرورى التأكيد على أهمية فحص السكر لمن هم فوق 35 سنة وأقل من هذا السن لمن يعانى من السمنة أو ارتفاع ضغط الدم أو كان قريبا لمريض السكر من الدرجة الأولى أو الثانية، وأيضا الإناث المصابات بتكيس المبايض أو لديهن تاريخ سابق للسكر أثناء الحمل وأيضا أبناء الأمهات اللاتى أصبن بالسكر أثناء الحمل.

د. إيناس شلتوت رئيس المؤتمر

أحد خبراء علاج السكر

د.عمرو المليجي ود. إيناس شلتوت رئيس المؤتمر

أحد الخبراء