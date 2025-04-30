شكرا لقرائتكم خبر عن قضية طفل دمنهور.. علامات بتنبهك إن ابنك تعرض للعنف من الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

عقدت اليوم الأربعاء محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الأولى" والمنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة أولى جلسات محاكمة المتهم البالغ من العمر 79 عامًا، ويعمل مراقبًا ماليًا بمدرسة خاصة للغات بمدينة دمنهور في القضية المتهم فيها بـ هتك عرض الطفل "ياسين" داخل أسوار المدرسة.

وفى هذه الإطار نقدم فى السطور التالية أهم النصائح والتغيرات التى يجب أن ينتبه إليها المحيطون بالطفل حيث تعد إنذار خطر، ففى الكثير من الأحيان لا يتمكن الأطفال من الإفصاح عن تعرضهم لحوادث اعتداء أو عنف او تحرش، إما بسبب عدم قدرتهم على التعبير عن الأمر، خاصة فى المراحل العمرية المبكرة، أو لتعرضهم للتهديد من قبل الشخص المعتدى، أو للخوف من تبعات الأمر على الأهل.

ووفقا لموقع children raising ، يوجد عدد من العلامات، الجسدية والسلوكية، التى فى حالة ملاحظتها من قبل الأهل على الطفل، التأكد من احتمالية تعرض الطفل للاعتداء من عدمه

علامات تشير إلى احتمالية تعرض الطفل للاعتداء

يوجد عدد من العلامات التى تظهر على الطفل فى حالة تعرضه لحادثة عنف، بينها علامات سلوكية، مثل:

التغيرات في المشاعر، مثل الخوف وعلامات القلق أو اكتئاب الطفولة المبكرة

أكثر هدوءًا أو بعدًا عن المعتاد

يبكي بدون سبب واضح

يبدأ في تبليل السرير أو تلويث سراويله

يطرح أسئلة مثل "هل يجب على الناس الاحتفاظ بالأسرار؟""

عدواني أو يبدو غاضبًا دون سبب واضح

يصبح حريصًا بشكل غير عادي على ارضاء

يفقد الاهتمام بالأنشطة التي يستمتع بها عادة.

لم يعد مهتمًا باللعب

يتجنب أماكن أو أشخاصًا معينين

التصرف بتصرفات غير مناسبة لعمره

صعوبة النوم أو رؤية الكوابيس، أو النوم كثيرًا أو الرغبة في النوم بالقرب من الآخرين

تناول الطعام أكثر أو أقل من المعتاد ويكتسب أو يفقد الوزن

أداء أقل في المدرسة

عدم الاهتمام برعايتهم الشخصية ونظافتهم

يتصرف مثل طفل أصغر سنا.

وبالنسبة للعلامات الجسدية، قد يظهر على الطفل ما يلى:

الألم أو الانزعاج عند الذهاب إلى المرحاض

الصداع أو آلام المعدة دون أسباب جسدية واضحة

صعوبة في المشي أو الجلوس

كدمات على الأجزاء الرخوة من الجسم، مثل الأرداف أو الفخذين

التهابات المسالك البولية المتكررة

وفى حالة تعرض الطفل لمثل هذه الحوادث، يوجد عدد من الخطوات التى يمكن للأهل من خلالها دعم الطفل ومساعدته على التعافى وتجاوز تلك الأزمة، بجانب متابعة الطفل مع طبيب نفسى متخصص، وهى:

أخبر طفلك أنك تحبه وأنك ستكون دائمًا بجانبه، مهما كان الأمر.

شجّع طفلك على التحدث عن مشاعره ثم صنّفها معه .

إذا كان طفلك صغيرًا، حاول استخدام صور أو ملصقات أو بطاقات أو ألعاب تُعبّر عن مشاعره

إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في التحدث عن مشاعره، فقد يجد الأمر أسهل إذا سألته كيف قد يشعر شخص آخر في هذا الموقف.

أعط لطفلك المساحة والوقت والفرصة للتحدث عما حدث.

أخبر طفلك أنك موجود للاستماع إليه ودعمه. طمئنه بأنه يستطيع التحدث معك عن أي شيء، مهما كان.

استمع بشكل فعال إلى مخاوف طفلك ومشاعره دون محاولة إصلاحها.

تحدث عن الأمان، والشعور به، وحقك في الشعور به.