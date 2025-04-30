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بعد أن أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن عاصفة ترابية شديدة تضرب البلاد اليوم الأربعاء، نقدم لكم بعض الاحتياطات التي يجب اتباعها لحمايتك من الجو العاصف والأتربة، بحسب موقع "Health".

وتؤثر العواصف الترابية على الجهاز التنفسي من خلال استنشاق الجسيمات الدقيقة، ويتسبب ذلك في أعراض مثل السعال، الصفير، ضيق التنفس، وزيادة حدة أعراض الأمراض التنفسية المزمنة مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

كما تؤثر على القلب، حيث إن التعرض للجسيمات الدقيقة قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من أمراض قلبية موجودة مسبقًا.

لو مضطر تخرج النهاردة.. احتياطات اتبعها لحمايتك من الجو العاصف والأتربة -البقاء في الأماكن المغلقة

يعتبر هذا الإجراء هو الأكثر فعالية لتقليل التعرض للجسيمات الهوائية، يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام لمنع دخول الغبار إلى داخل المباني.

- ارتداء معدات الحماية الشخصية عند الضرورة

في حال الاضطرار للخروج، يُنصح بارتداء كمامات ذات كفاءة ترشيح عالية مثل كمامات N95 أو FFP2 لتقليل استنشاق الجسيمات كما يُوصى بارتداء نظارات واقية لحماية العينين.

-تجنب الأنشطة البدنية الشاقة في الهواء الطلق

يزيد النشاط البدني من معدل التنفس، مما يؤدي إلى استنشاق كمية أكبر من الجسيمات الهوائية.

- الحفاظ على رطوبة الجسم

شرب كميات كافية من السوائل يساعد في الحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، مما قد يقلل من تهيجها.

-استخدام بخاخات الأنف المحلول الملحي

يمكن أن يساعد استخدام بخاخ الأنف المحلول الملحي في تنظيف الممرات الأنفية من الجسيمات الترابية وتخفيف الاحتقان.

- الالتزام بالأدوية الموصوفة

يجب على الأفراد الذين يعانون من أمراض تنفسية أو قلبية مزمنة الالتزام بأدويتهم الموصوفة واتباع خطط العلاج الخاصة بهم.

- مراقبة الأعراض

يجب على الأفراد مراقبة ظهور أي أعراض تنفسية أو قلبية أو عينيه غير طبيعية والتماس العناية الطبية إذا لزم الأمر.

تجنب فرك العينين

في حالة الشعور بوجود جسيمات في العين، يجب غسلها بلطف بالماء النظيف وتجنب فركها لمنع حدوث خدوش في القرنية.