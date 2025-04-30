إزاى تحمى صحة كبار السن أثناء العاصفة الترابية والطقس السيئ

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كبار السن هم الأكثر عرضة لمخاطر العاصفة الترابية والطقس السيئ لضعف جهازهم المناعى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن، في هذا التقرير نقدم نصائح لحماية صحة كبار السن في الجو العاصف والملىء بالأتربة، بحسب موقع مركز الوقاية من الأمراض الصيني " China CDC".



في الطقس الملىء بالأتربة، يمكن أن تمر الملوثات عبر العينين والأنف والحلق والأنسجة المخاطية الأخرى والجلد، مسببةً مباشرةً درجات متفاوتة من رد الفعل التحسسي.

كما يمكن لجزيئات الغبار أن تدخل جسم الإنسان عبر الجهاز التنفسي، مسببةً أمراضًا تنفسية مختلفة.

يُعد كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والمرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية حساسين للرمال والغبار.

في الطقس الرملي والمغبر، يجب عليهم تجنب الخروج قدر الإمكان.في حال ظهور سعال مزمن مصحوب ببلغم، أو ضيق في التنفس، أو صفير مفاجئ، أو ألم في الصدر، يجب عليهم طلب الرعاية الطبية في أسرع وقت ممكن.

يجب على من يضطرون للبقاء في الهواء الطلق لأسباب مهنية، مثل شرطة المرور وعمال النظافة وعمال البناء، اتخاذ تدابير الوقاية الشخصية.

لكبار السن..إزاى تحمى صحتهم في الجو العاصف والملىء بالأتربة

في الطقس الرملي والمغبر، يُنصح بالبقاء في المنزل قدر الإمكان، واتخاذ التدابير التالية:

1. إغلاق الأبواب والنوافذ جيدًا، وإغلاقها بشريط لاصق عند الحاجة لمنع دخول الرمال والغبار إلى الغرفة.

2. استخدام ممسحة مبللة أو قطعة قماش مبللة لتنظيف الغبار ومنع تراكمه.

3. الحفاظ على رطوبة الهواء باستخدام أجهزة الترطيب.

4. تشغيل جهاز تنقية الهواء إذا سمحت الظروف بذلك.

إذا اضطررت للخروج، انتبه لوسائل الحماية الشخصية:

1. ارتداء كمامة لتقليل تلف الجهاز التنفسي الناتج عن الرياح والرمال. في الطقس الرملي، تتواجد غبار عائم، وجزيئات قابلة للاستنشاق، وجسيمات دقيقة في آن واحد، لذا يُنصح بارتداء أقنعة N95 أو أقنعة مزودة بفلاتر عالية الجودة.

2. ارتداء نظارات واقية من الرياح لتجنب تلف العينين. في حال دخول الرمال والرياح إلى العينين، تجنب فركهما بيديك. اشطف عينيك بالماء الجاري أو استخدم قطرات العين في أسرع وقت ممكن. إذا استمر الشعور بعدم الراحة، فاطلب المساعدة الطبية في الوقت المناسب.

3. ارتدِ قبعة أو منديلًا من الشاش لتجنب تلف الجلد والشعر والأذنين.

4. اغسل يديك ووجهك فورًا بعد العودة إلى المنزل. اشطف فمك ونظف أنفك إن أمكن، استحم واستبدل ملابسك.

بالإضافة إلى ذلك، في الطقس الرملي والمغبر، قد يؤدي الهواء الجاف إلى تشقق الشفاه، بالإضافة إلى جفاف وحكة في الأنف والحلق.

تذكر شرب المزيد من الماء وتناول المزيد من الفاكهة والخضراوات الغنية بالفيتامينات للحفاظ على الجهاز التنفسي نظيفًا ورطبًا، وتخفيف ألم الحلق.