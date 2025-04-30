شكرا لقرائتكم خبر عن دليلك للتغذية الصحية فى العاصفة الترابية.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عاصفة ترابية شديدة، يقدم الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة فى المنصورة، بعض النصائح الغذائية المهمة فى الأتربة.

الفوائد الصحية الكاملة للنظام الغذائى فى يوم العاصفة

1. تقوية المناعة ومقاومة الفيروسات والبكتيريا..

تناول فيتامين C (البرتقال، الفلفل الأحمر، الكيوى) يعزز دفاع الجسم ضد التهابات الجهاز التنفسى.

الزنجبيل، الثوم، والعسل تمتلك خصائص مضادة للالتهاب والبكتيريا.

2. ترطيب الجسم والعيون وتقليل الجفاف..

شرب الماء والسوائل الدافئة بانتظام يقى من جفاف العين والفم، خاصة أثناء استنشاق الغبار.

الخيار، الخس، البطيخ تساعد في ترطيب العينين بفضل محتواها العالى من الماء.

3. حماية العين من التهيج والحساسية..

الأطعمة الغنية بفيتامين A (الجزر، البطاطا الحلوة، السبانخ) تحافظ على سلامة القرنية وتقلل من حساسية العين.

أوميجا-3 (من السلمون أو الجوز) تقلل الالتهاب وتحسن إفراز الدموع الطبيعية.

4. دعم الجهاز التنفسي وتقليل أعراض الحساسية..

الشوربات الدافئة، الزعتر، البابونج، القرفة تفتح الشعب الهوائية وتقلل من الكحة أو البلغم.

الأطعمة المضادة للأكسدة تقلل من تهيج الرئة الناتج عن الغبار.

5. الحفاظ على استقرار السكر والضغط والقلب (لأصحاب الأمراض المزمنة)..

الشوفان، الحبوب الكاملة، والخضار تساعد على تنظيم السكر.

تقليل الملح والدهون يحمي القلب والكلى من الإجهاد.

البروتينات الخفيفة مثل السمك والدجاج المسلوق تدعم الطاقة دون إجهاد الجسم.

6. مضادات أكسدة قوية لمقاومة آثار العاصفة على الخلايا..

مثل فيتامين E (اللوز، الأفوكادو) والزنك (الموجود في البقوليات والمكسرات).