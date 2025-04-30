شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى حساسية العين.. نصائح للتعامل مع العاصفة الترابية والان مع تفاصيل الخبر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عاصفة ترابية شديدة تضرب البلاد، و لمن يعاني من حساسية العين، العواصف الترابية تمثل خطراً حقيقياً، لأنها تزيد من تهيج العين واحمرارها وحكتها، وربما تؤدي إلى التهابات، هذا ما أكدته الدكتور لبني محمد استشاري العيون في معهد الرمد.

وقدمت أهم النصائح الصحية لمرضي حساسية العين للتعامل مع العاصفة الترابية خاصة عند الخروج:

نصائح مهمة عند الخروج في العاصفة لمرضى حساسية العين:

1. ارتداء نظارات واقية أو نظارات شمسية كبيرة:

تغطي العين جيدًا وتحميها من دخول الغبار المباشر.

يُفضّل أن تكون النظارات محكمة على الوجه.

2. ارتداء كمامة:

لحماية الأنف والفم من الغبار الذي قد يسبب تهيجًا إضافيًا.

3. تجنب فرك العينين إطلاقًا:

حتى لو شعرت بالحكة، لأن ذلك يزيد التهيج وقد ينقل الجراثيم.

4. استخدام قطرات مرطبة للعين (الدموع الاصطناعية):

تُستخدم قبل الخروج وبعد العودة لترطيب العين وطرد أي غبار دخل إليها.

يُفضل قطرات خالية من المواد الحافظة.

5. غسل الوجه والعينين مباشرة بعد العودة:

بماء فاتر لإزالة أي أثر للغبار.

يمكن استخدام محلول ملحي لغسل العين إذا لزم الأمر.

6. تجنّب العدسات اللاصقة أثناء العاصفة:

لأنها تحبس الغبار وتزيد من التهيج.

7. الابتعاد عن الأماكن المفتوحة والمليئة بالغبار بقدر الإمكان.



8. مراجعة الطبيب فوراً إذا ظهرت أعراض مثل:

احمرار شديد، إفرازات، ألم في العين، أو تغير في الرؤية.

نصائح غذائية مساعدة لتقوية العين:

الأطعمة الغنية بفيتامين A (الجزر، البطاطا الحلوة، السبانخ).

أوميجا-3 (مثل سمك السلمون أو بذور الكتان).

فيتامين C و E (البرتقال، الفراولة، اللوز).

شرب الماء بانتظام للحفاظ على رطوبة العين.