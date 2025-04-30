شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة الترابية.. روشتة صحية لأصحاب الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

تحذيرات شديدة من قبل هيئة الأرصاد الجوية بسبب نشوب عاصفة ترابية شديد تتعرض لها البلاد، ولذا تحدث الخليج 365 مع الدكتورة مني ثابت استشاري الباطنة في القصر العيني، لمعرفة ما يجب ان يفعله أصحاب الأمراض المزمنة.

أكدت، أنه في حال اضطرار المرضى المصابون بالأمراض المزمنة (السكري، القلب، الكلى، الضغط) إلى الخروج أثناء العاصفة الترابية، يصبح من الضروري اتباع إرشادات صارمة لتفادي المضاعفات.

قدمت بعض النصائح الصحية مهمة لاصحاب الامراض المزمنة خلال العاصفة الترابية، ومنها:أولاً: نصائح صحية عند الخروج في العاصفة الترابية

1. ارتداء الكمامة الواقية لمنع استنشاق الغبار الذي قد يؤدي إلى تهيج الشعب الهوائية وارتفاع الضغط أو اضطراب السكر.



2. النظارات الواقية أو الشمسية، لحماية العينين من الغبار، خصوصاً لمن يعاني من أمراض الكلى أو السكر (المعرضين لالتهابات العين).



3. ملابس طويلة ومغلقة: لتقليل التصاق الغبار بالجلد، ما يقلل من فرص التهيج أو التحسس.



4. تجنب المجهود البدني: لا تبذل مجهودًا أثناء المشي لتجنب الإجهاد القلبي أو ارتفاع الضغط.



5. اصطحاب أدوية الطوارئ: مثل بخاخ الربو (إن وُجد)، أو أدوية الضغط أو القلب، أو قطعة سكر لمرضى السكري في حال حدوث هبوط.



6. العودة سريعًا للمنزل بعد قضاء الحاجة، وتغيير الملابس وغسل الوجه واليدين مباشرة ويفضل الاستحمام.



7. مراقبة أي أعراض طارئة مثل ضيق التنفس، الدوخة، ألم الصدر، أو الإرهاق، والتوجه للطبيب فوراً.

أطعمة مناسبة قبل وبعد الخروج أثناء العاصفة الترابية

ثانياً قدمت الدكتورة امال فتحي استشاري السمنة والنحافة في القصر العيني، أطعمة مناسبة قبل وبعد الخروج أثناء العاصفة الترابية.

قبل الخروج:

كوب ماء أو مشروب دافئ (زنجبيل، قرفة، يانسون): يساعد على تهيئة الجهاز التنفسي.

ثمرة فاكهة غنية بفيتامين C (مثل البرتقال أو الكيوي): تقوي المناعة.

وجبة خفيفة ومتوازنة: مثل شريحة توست أسمر مع زبدة الفول السوداني، أو بيضة مسلوقة، لتثبيت السكر.



بعد العودة إلى المنزل:

شوربة دافئة صحية (خضار، عدس، دجاج بدون دسم): ترطب وتساعد التنفس.

الخضار الورقي أو السلطة الخضراء: مليئة بمضادات الأكسدة.

مشروبات دافئة مضادة للالتهاب (كالكركم بالحليب قليل الدسم، أو الزنجبيل بالعسل الطبيعي بكميات معتدلة).

الترطيب المستمر بالماء، خاصة لمرضى الكلى والسكري.