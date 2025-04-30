شكرا لقرائتكم خبر عن منخفض خماسينى قادم.. نصائح للحماية من الأتربة والغبار والان مع تفاصيل الخبر

حالة من التقلبات الجوية تتعرض لها البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تتعرض البلاد لأول منخفض خماسينى مصحوب بنشاط رياح ورمال وأتربة مع انخفاض فى الرؤية الأفقية.

منخفض خماسينى

الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء 30 أبريل، تشير خرائط الطقس إلى وجود منخفض جوى خماسينى على الصحراء الغربية يؤدى إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تؤدى إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

تأثير الطقس الغنى بالأتربة على الصحة

الطقس الغنى بالأتربة والغبار يحمل الكثير من الملوثات، وصولاً للأنف والعينين والحلق والأنسجة المخاطية الأخرى، وكذلك الجلد، مما يسبب الكثير من الأمراض والأضرار وردود الفعل التحسسية والتهيجات، فالجلد والجسم بشكل عام نتيجة دخول الأتربة عبر جهاز التنفسى.

الفئات التى يجب أن تكون فى مأمن

ووفقًا لتقرير نشر فى موقع enchinacdc، فهناك الكثير من الفئات التى يجب أن تكون فى مأمن من الطقس الغنى بالرمال والأتربة، مثل كبار السن والأطفال والحوامل والذين يعانون من أمراض مزمنة وأمراض تنفسية وأصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية والذين لديهم حساسية شديدة أو ضيق في التنفس وغيره.

نصائح هامة وضرورية

يجب عليك تطبيقها خلال الطقس الملىء بالأتربة:

- لابد من غلق النوافذ والأبواب جيدًا للمنزل ومنع دخول الرمال.

- الاهتمام بوضع أقمشة مبللة على فتحات النوافذ والأبواب.

- لابد من الاهتمام بالترطيب الجيد للجسم من خلال شرب الكثير من السوائل على مدار اليوم، يجب أن تكون السوائل مثل المياه وسوائل صحية.

- إذا اضطررت إلى الخروج فى هذا الطقس، لابد من ارتداء الكمامة للكبار والصغار، الكمامة تساعد على التقليل أضرار الرياح والرمال على الجهاز التنفسى ومنع جزيئات الغبار الدخول إلى الجهاز التنفسى.

- اهتم بغسيل يديك ووجهك كلما أمكنك ذلك بدون صابون بالمياه فقط وتكفيف جيد.

- استحم واغسل ملابسك عند الوصول إلى المنزل وجفف نفسك جيدًا.

- تناول الطعام الصحى الذى يعزز مناعتك خلال هذا الطقس، اهتم بالخضراوات والفاكهة والسوائل الدافئة.

- السوائل الدافئة كاليانسون والبابونج وغيرها تعزز من عدم تكوين المخاط داخل الجهاز التنفسى والأنف.

- اهتم بارتداء ملابس فضفاضة قطنية مناسبة لدرجات الحرارة.

- احصل على قسط جيد من الراحة والنوم.

- لا تنسى مواعيد أدويتك إذا كنت تعاني من مرض مزمن.

- الاهتمام بالبخاخات الموضعية إذا كنت أحد مرضى الحساسية الذين يستخدمونها، ولكن وفقًا لإرشادات الطبيب وحده.

- إذا شعرت بسعال أو ضيق في التنفس أو مشكلات تنفسية حادة، لابد من استشارة المختص.

- ارتدى نظارة شمسية إذا كنت في الخارج لحماية عينيك.