شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة الترابية.. خطوات حماية مرضى الحساسية والان مع تفاصيل الخبر

حالة من التقلبات الجوية تتعرض لها البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تتعرض لمنخفض خماسيني مصحوب بنشاط رياح ورمال وأتربة .

منخفض خماسينى

الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء 30 ابريل 2025، تشير خرائط الطقس إلي وجود منخفض جوي خماسيني على الصحراء الغربية يؤدي إلي نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تؤدى الى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

تأثير الطقس المحمل بالأتربة على الجلدمرضى الحساسية خلال العواصف الترابية

مرضى الحساسية خلال العواصف الترابية ونشاط الرياح يعانون من تهيج أعراض الحساسية لديهم، سواء مرضى حساسية الصدر أو جيوب الأنفية أو الأنف أو غيرها. عليهم الالتزام بالضوابط والنصائح لحماية جهازهم التنفسي.

نصائح هامة لمرضى الحساسية

وفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، عليهم اتباع النصائح التالية:

- إذا كنت من مرضى الحساسية المزمنة أيًا كان نوعها، عليك بالتزام المنزل إن أمكنك، ولكن إذا اضطررت للخروج فعليك الالتزام بمجموعة من الضوابط.

- اهتم بغلق كل فتحات المنزل التي يمكن أن ينفذ من خلالها التراب.

- اهتم بتنظيف المفروشات والغبار المتناثر على الأسطح بفوطة مبللة دون إفراط.

- يمكنك استخدام البخاخ الموصوف لك وفقًا للجرعات التي وصفها لك طبيبك، لا تكثر منها ولا تقل دون استشارته.

- اسأل طبيبك عن إمكانية تناول مضاد للهيستامين والحساسية، لا تتناول دواء إلا من خلال الرجوع لطبيبك.

- استخدام بخاخ الأنف الملحي أو غسول الأنف، أمر في غاية الأهمية، ولكن اسأل طبيبك عن الجرعة.

- تناول نظامًا غذائيًا صحيًا خلال الأيام العاصفة، وذلك لتحسين مناعة جسمك، وابتعد عن الأطعمة التي تسبب الحساسية وتثيرها لديك.

- الحصول على قسط وافر من الراحة يساعدك على الحفاظ على صحة جهازك المناعي.

- رطب أنفك وحافظ على صحته.

- إذا كنت تتناول أدوية منتظمة للحساسية، تناولها في مواعيدها.

- نزيف الأنف قد يكون شائعًا خلال هذه المواسم بسبب الممرات الأنفية الملتهبة والجافة، يساعدك الاحتفاظ بعلاجات الإسعافات السريعة والأولية في متناول يديك على تقليل حدة الحساسية ونزيف الأنف والاستعداد لأي طوارئ أو تفاقمات.

- اهتم بالمشروبات الدافئة الصحية المفيدة، قلل من الكافيين واعتمد على العشبية التي تعزز من صحة الجهاز التنفسي وتقلل من أعراض الحساسية.

- المياه عنصر أساسي خلال يومك على مدار الساعة.

- اغسل وجهك ويديك ولا تلامس فكك وفمك كثيرًا، وجفف وجهك جيدًا.

- اذا كنت تعاني من ضيق في التنفس أو مشكلات تنفسية حادة أو مخاط شديد وتفاقم أعراض الحساسية وانسداد شديد في الأنف عليك بزيارة المختص