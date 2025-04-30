شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر من التعليقات الجارحة.. إزاى تحمى صحتك النفسية من التنمر الإلكترونى؟ والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يؤثر التنمر الإلكتروني بشكل خطير على صحتك النفسية، لذا يجب أن تعزز مرونتك، وضع حدودًا واطلب الدعم، واستثمر في أنشطة الحياة الواقعية لحماية سلامك النفسي والبقاء قويًا، بحسب موقع "تايمز ناو".

التنمر الإلكتروني ليس مجرد تعليقات جارحة من الغرباء؛ بل قد يبدو اعتداءً شاملاً على هويتك، وراحة بالك إنه أمر خطير، ويستحق اهتمامًا بالغًا، تجاهله تمامًا ليس دائمًا نصيحة واقعية، والتظاهر بأنه لا يضر قد يضر أكثر مما ينفع.بدلًا من ذلك، من المهم أن تُدرك تأثيره عليك، ولكن لا تدعه يُحددك.

إن الحفاظ على القوة الذهنية يعني بناء حصن داخلي: جزء منه وعي ذاتي، وجزء منه مرونة، وجزء منه رفض عنيد للسماح لقسوة الآخرين بالاستيلاء على عقلك مجانًا.قد يبدو العالم الرقمي شاسعًا ومربكًا، لكن تذكر أنك ما زلت من يقرر نوع القوة التي يمتلكها الآخرون للتغلب عليك.

لا تبدأ بإفشاء الكثير من معلوماتك الشخصية

استخدم الأدوات التي توفرها لك المنصة - فهي موجودة لسبب وجيه

نظّم مساحتك الرقمية كما لو كنتَ في غرفة نومك: إذا لم يكن من المُرحّب به أن يجلس أحدهم على أريكتك ويهينك في وجهك، فلن يُسمح له بالتعليق على صورك أيضًا.

تحدث أيضًا عن الأمر مع أصدقائك أو عائلتك أو حتى المختصين إذا تفاقم الوضع.

ليس من الضعف طلب الدعم. في الواقع، طلب المساعدة هو نوع من القوة لا يتخيله معظم المتنمرين الإلكترونيين.

استثمر في نفسك خارج الشاشة اقرأ كتبًا.

مارس رياضة ، تذكر أن هناك عالمًا كبيرًا، فوضويًا، وجميلًا في الخارج، لا يهتم بعدد الإعجابات التي حصل عليها آخر منشور لك أو رأي من يُعجبك في قصة شعرك الجديدة.