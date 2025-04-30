شكرا لقرائتكم خبر عن عصبية وغضب.. 5 تغيرات في سلوكيات طفلك سببها كثرة النظر للموبايل والان مع تفاصيل الخبر

بسبب إدمان الأطفال على الاستخدام المفرط للهاتف، فإن سلوكهم يتغير باستمرار، و في هذه المقالة سنخبرك عن بعض هذه الأعراض السلوكية لدى الطفل، والتي قد تكون مؤشراً على الاستخدام المفرط للهاتف المحمول وفقا لموقع thehealthsite.

سابقا كان الكبار فقط هم من يستخدمون الهواتف المحمولة، أما الآن فقد أصبح الأطفال الصغار مدمنين عليها، و من الدراسة إلى الترفيه، أصبح الهاتف الذكي جزءًا من روتينهم اليومي، وبسبب جدول أعمالهم المزدحم، يقوم الآباء أيضًا بإعطاء الهواتف المحمولة لأطفالهم لإبقائهم هادئين.

وتدريجياً تصبح هذه العادة ضرورة ويبدأ الأطفال بالاعتماد على الهاتف المحمول في كل عمل، وقد ثبت أن هذا الوضع ضار بنموهم العقلي والجسدي والاجتماعي، وعلى الرغم من أن التكنولوجيا جعلت الحياة أسهل، إلا أن الإفراط في استخدامها يمكن أن يكون له تأثير سلبي على النمو العقلي والاجتماعي للأطفال.

فإذا كان طفلك مشغولاً بالهاتف المحمول لساعات، فعليك أن تكوني منتبهة. هذه التغيرات الخمسة المهمة قد تحدث في سلوك الأطفال بسبب كثرة النظر للهاتف، ومنها:

1. الانفعال والغضب

بالتحديق في الهاتف المحمول لفترة طويلة، تصبح طبيعة الإنسان عصبية وغاضبة. ومن ناحية أخرى، إذا غضب الطفل أو بدأ بالبكاء عند إبعاده عن الهاتف المحمول، فهذه علامة على أنه أصبح مدمناً على الجهاز. في الواقع، يؤدي قضاء المزيد من الوقت أمام الشاشة إلى زيادة الإثارة في أدمغتهم، مما يسبب المزيد من التقلبات المزاجية.

2. قلة الاهتمام

من خلال استخدام الهاتف لساعات طويلة، يصبح الطفل مدمنًا على الترفيه، مما يصرف انتباهه عن الدراسة أو الرياضة أو الأنشطة الإبداعية. بسبب تواجده الدائم أمام الشاشة، تقل قدرته على التركيز ولا ينجذب إلا نحو الترفيه السريع، مما يعيق نموه.

3. انخفاض المهارات الاجتماعية

عندما يقضي الأطفال وقتًا أطول على الهاتف المحمول، فإنهم يبتعدون عن العائلة والأصدقاء. ونتيجة لهذا، تنخفض قدرتهم على التفاعل الاجتماعي ويبدأون أيضًا في الضعف عاطفيًا. ويبدأ هؤلاء الأطفال بالشعور بالوحدة ويعانون من نقص الثقة بالنفس.

4. مشاكل النوم

الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يعطل دورة النوم الطبيعية للأطفال. إنهم غير قادرين على الحصول على قسط كافٍ من النوم بسبب مشاهدة مقاطع الفيديو أو لعب الألعاب على الهاتف المحمول حتى وقت متأخر من الليل، مما يجعلهم يشعرون بالتعب طوال اليوم وتبدأ مشاكل مثل التهيج وقلة التركيز في الظهور.

5. السلوك العنيف أو غير المعتاد

عندما يشاهد الأطفال محتوى عنيفًا أو غير لائق على الهاتف المحمول، فإنهم يبدأون في محاولة تكراره في الحياة الواقعية. ونتيجة لذلك، تبدأ العدوانية والتمرد والعادات السيئة بالتطور في سلوكهم. ويتأثر تطورهم الأخلاقي تدريجيًا وقد يصبحون غير منضبطين.

