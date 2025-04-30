شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. هذه العادة الشائعة لا تقل خطورة عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

في حين أن الآثار الضارة للتدخين معروفة، فإن الجلوس طوال اليوم بأسلوب حياة خامل لا يقل خطورة، بل قد يكون أسوأ، والوقوف بجانب المكتب ليس حلاً للمشكلة. ووفقًا لطبيب القلب الدكتور ستيفن ويليامز من مركز لانجون الطبي بجامعة نيويورك، فإن قلة الحركة قد تُهدد الحياة.

وقال ويليامز لصحيفة نيويورك بوست: "عندما يأتي الناس إلى المكتب ويقولون إنهم يعيشون حياة نشطة لأنهم يقفون على أقدامهم طوال اليوم، قد لا تتحرك بوتيرة تُناسب تعريف "النشاط البدني".

وأوضح الدكتور ويليامز إن الطريقة الوحيدة لتنشيط جسمك هي الحركة، وفقًا للخبراء، تُقدم التمارين الرياضية العديد من الفوائد، بما في ذلك التحكم في الوزن، وخفض ضغط الدم، وتحسين مستوى الكوليسترول، وتقوية العظام والعضلات، وتقليل الالتهابات.كما أنها تُساعد دماغك على العمل بشكل صحيح، وتُساعد في تخفيف التوتر والقلق والاكتئاب.

وتُشير بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن أقل من ثلث البالغين يمارسون 150 دقيقة من النشاط المعتدل الموصى به أسبوعيًا، بينما يجلس واحد من كل أربعة أشخاص لأكثر من ثماني ساعات يوميًا.

ماذا يحدث لجسمك إذا جلست لفترات طويلة؟

بالنسبة لأولئك الذين يعملون في المكاتب ويجلسون لساعات أطول، يُمكن أن يكون لذلك آثار قصيرة وطويلة المدى على صحتك وجسمك، مما يجعل هذا النشاط الذي يبدو حميدًا مُميتًا.

إلى جانب ضعف الساقين، وزيادة الوزن، وآلام الظهر، والقلق، والاكتئاب، قد تعاني من تصلب الكتفين بسبب الجلوس لفترات طويلة.كما تشير الدراسات الحديثة إلى أن الجلوس لفترات طويلة قد يزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة، وسرطان الرحم، وسرطان القولون. ومع ذلك، فإن أسباب ذلك غير واضحة تمامًا.

كيف تتغلب على مخاطر الجلوس؟

وللتغلب على مخاطر الجلوس طوال اليوم، من المهم تحريك جسمك. ووفقًا للدكتور ويليامز، من الضروري ممارسة النشاط اليومي، وبشكل منتظم.

مع أنك لست بحاجة لقضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية أو الركض لمسافات طويلة لتحسين صحتك، تأكد من رفع معدل ضربات قلبك لمدة 10-15 دقيقة في كل مرة، لمدة 30 دقيقة يوميًا. إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها زيادة الحركة يوميًا:

اصعد الدرج بدلًا من المصعد

مع أن صعود الدرج قد يكون مملًا، إلا أنه يزيد من معدل ضربات القلب، ويساعد على التوازن، ويحسن قوة الأطراف السفلية. واصل اجتماعاتك أثناء المشي

إذا كنت تعمل من المنزل أو انتقلت إلى مكالمات المؤتمرات الافتراضية، فحدد موعدًا للمشي خلال مكالمة واحدة يوميًا. كما يمكنك وضع سماعات الرأس، ووضع هاتفك في جيبك، وعقد اجتماعاتك أثناء المشي، فهي طريقة رائعة لتنويع روتينك اليومي. حتى لو كنت في المكتب، اصطحب اجتماعاتك الفردية معك.

مارس تمارين الاندفاع

يمكنك ممارسة تمارين الاندفاع في أي وقت وفي أي مكان، حاول القيام من 10 إلى 20 تمرين اندفاع مرتين يوميًا.

اركن سيارتك بعيدًا

مع ضرورة الحفاظ على سلامتك ووعيك بمحيطك، تأكد من ركن سيارتك بعيدًا عن مدخل أي مكان تذهب إليه، بعد مراعاة سلامتك.

استغل وقتك أمام التلفزيون

أثناء مشاهدة التلفزيون، استغل هذا الوقت بشكل مفيد. يمكنك المشي على جهاز المشي، أو استخدام دراجة ثابتة، أو التمدد على الأرض، أو استخدام الأوزان لتقوية الجزء العلوي والكامل من الجسم.