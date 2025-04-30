لماذا لا يجب تناول مكملات المغنيسيوم وفيتامين سى معا؟

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القاهرة - سامية سيد - كتبت: دانه الحديدىالأربعاء، 30 أبريل 2025 06:00 ص
المغنيسيوم وفيتامين سي عنصران غذائيان أساسيان لعمل وظائف الجسم بشكل صحيح، لا يستطيع الجسم تكوينهما بمفرده، ورغم أنه من الأفضل الحصول على الفيتامينات والمعادن من الأطعمة التي نتناولها، لكن تناول مكملات المغنيسيوم وفيتامين سي قد يكون أمرا مفيدا.
ويساعد المغنيسيوم على دعم وظائف العضلات والأعصاب، وإنتاج الطاقة، وصحة العظام. أما فيتامين ج، فيدعم امتصاص الحديد، ويقوي المناعة، ويعزز التئام الجروح، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
ومن الآمن تناول مكملات المغنسيوم وفيتامين سى معا، لكن بشروط حتى لا يتسبب الامر فى أعراض جانبية غير مرغوبة، بحسب موقع "Very well health".
تناول مكملات المغنيسيوم وفيتامين سي له عدد من الفوائد الصحية، مثل:دعم الجهاز الهضمي
يساعد فيتامين سي على امتصاص المزيد من الحديد، ويساعد الماغنيسيوم في الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء.الطاقة وتعافى العضلات
يلعب كل من المغنيسيوم وفيتامين سي دورًا في عملية التمثيل الغذائي للطاقة، ووظيفة العضلات والتعافي، خاصة بعد ممارسة الرياضة.رفع المناعة والحد من التوتر
فيتامين C معروف بدعمه للمناعة، في حين أن المغنيسيوم يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر عن طريق تهدئة الجهاز العصبي.أطعمة غنية بالمغنسيوم ووفيتامين سي
يفضل الحصول على المغنسيوم ووفيتامين سي من الأطعمة التي نتناولها، ومن بين الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم ما يلى:
الأفوكادو
فول
المكسرات
السبانخ
الحبوب الكاملة
الفلفل الحلو
البروكلي
البرتقال
الكيوي
الفراولة
الكرنب
قد يؤدي الإفراط في تناول مكملات المغنيسيوم وفيتامين سي معا إلى مخاطر وآثار جانبية محتملة، على رأسها:
وتشمل الآثار الجانبية الأكثر خطورة للإفراط في تناول مكملات المغنيسيوم، خاصة مما يعانون من مشكلات فى الكلى، ما يلي:
الشعور بالخدر أوالنعاس
الغازات أو الانتفاخ
براز رخو
تهيج المعدة أو تقلصاتها
مشاكل في التنفس
ارتباك
اضطراب نبضات القلب
انخفاض ضغط الدم
ضعف العضلات
مشاكل في الجهاز الهضمي مثل التقلصات والانتفاخ والإسهال
حرقة المعدة والارتجاع الحمضي
تكوين حصوات الكلى
الغثيان أو القيء
فوائد المغنيسيوم
لتجنب الآثار الجانبية المحتملة، ينصح بإتباع النصائح التالية عند تناول مكملات المغنسيوم وفيتامين سى معا، وهى:تقسيم الجرعات
إذا كنت تتناول أكثر من 500 ملى من فيتامين سي في المرة الواحدة، قم بتقسيمها إلى جرعتين مختلفتين في الصباح وبعد الظهر أو في الصباح والمساء.الشكل مهم
فيتامين سي المُخزّن (أسكوربات الكالسيوم) ألطف على المعدة. كما أن جليسينات المغنيسيوم والمالات ألطف على المعدة.تناول المغنيسيوم قبل النوم
يساعد تناول المغنسيوم ليلا على تحسين جودة النوم.تناول فيتامين سي مبكرا
على العكس من المغنسيوم يفضل تناول فيتامين سى مبكرا، لأن ذلك يعد مفيدا للطاقة والمناعةتناوله مع الطعام
تناول المكملات مع الطعام يساعد على الامتصاص، ويكون لطيفًا على المعدة.
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