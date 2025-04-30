لماذا لا يجب تناول مكملات المغنيسيوم وفيتامين سى معا؟

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المغنيسيوم وفيتامين سي عنصران غذائيان أساسيان لعمل وظائف الجسم بشكل صحيح، لا يستطيع الجسم تكوينهما بمفرده، ورغم أنه من الأفضل الحصول على الفيتامينات والمعادن من الأطعمة التي نتناولها، لكن تناول مكملات المغنيسيوم وفيتامين سي قد يكون أمرا مفيدا.

ويساعد المغنيسيوم على دعم وظائف العضلات والأعصاب، وإنتاج الطاقة، وصحة العظام. أما فيتامين ج، فيدعم امتصاص الحديد، ويقوي المناعة، ويعزز التئام الجروح، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ومن الآمن تناول مكملات المغنسيوم وفيتامين سى معا، لكن بشروط حتى لا يتسبب الامر فى أعراض جانبية غير مرغوبة، بحسب موقع "Very well health".

فوائد تناول المغنيسيوم وفيتامين سي

تناول مكملات المغنيسيوم وفيتامين سي له عدد من الفوائد الصحية، مثل:

دعم الجهاز الهضمي

يساعد فيتامين سي على امتصاص المزيد من الحديد، ويساعد الماغنيسيوم في الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء.

الطاقة وتعافى العضلات

يلعب كل من المغنيسيوم وفيتامين سي دورًا في عملية التمثيل الغذائي للطاقة، ووظيفة العضلات والتعافي، خاصة بعد ممارسة الرياضة.

رفع المناعة والحد من التوتر

فيتامين C معروف بدعمه للمناعة، في حين أن المغنيسيوم يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر عن طريق تهدئة الجهاز العصبي.

أطعمة غنية بالمغنسيوم ووفيتامين سي

يفضل الحصول على المغنسيوم ووفيتامين سي من الأطعمة التي نتناولها، ومن بين الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم ما يلى:

الأفوكادو

فول

المكسرات

السبانخ

الحبوب الكاملة

وتتضمن بعض الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من فيتامين سي ما يلي:

الفلفل الحلو

البروكلي

البرتقال

الكيوي

الفراولة

الكرنب

آثار جانبية لتناول مكملات المغنسيوم وفيتامين سى معاقد يؤدي الإفراط في تناول مكملات المغنيسيوم وفيتامين سي معا إلى مخاطر وآثار جانبية محتملة، على رأسها:



الشعور بالخدر أوالنعاس

الغازات أو الانتفاخ

براز رخو

تهيج المعدة أو تقلصاتها

وتشمل الآثار الجانبية الأكثر خطورة للإفراط في تناول مكملات المغنيسيوم، خاصة مما يعانون من مشكلات فى الكلى، ما يلي:

مشاكل في التنفس

ارتباك

اضطراب نبضات القلب

انخفاض ضغط الدم

ضعف العضلات

وتشمل الآثار الجانبية المحتملة التي يمكن أن تحدث نتيجة تناول فيتامين سي، وخاصة بكميات أكبر من 2000 مليجرام يوميًا، ما يلي:

مشاكل في الجهاز الهضمي مثل التقلصات والانتفاخ والإسهال

حرقة المعدة والارتجاع الحمضي

تكوين حصوات الكلى

الغثيان أو القيء

فوائد المغنيسيوم

الطريقة الصحيح لتناول المغنيسيوم وفيتامين سي معًا

لتجنب الآثار الجانبية المحتملة، ينصح بإتباع النصائح التالية عند تناول مكملات المغنسيوم وفيتامين سى معا، وهى:

تقسيم الجرعات

إذا كنت تتناول أكثر من 500 ملى من فيتامين سي في المرة الواحدة، قم بتقسيمها إلى جرعتين مختلفتين في الصباح وبعد الظهر أو في الصباح والمساء.

الشكل مهم

فيتامين سي المُخزّن (أسكوربات الكالسيوم) ألطف على المعدة. كما أن جليسينات المغنيسيوم والمالات ألطف على المعدة.

تناول المغنيسيوم قبل النوم

يساعد تناول المغنسيوم ليلا على تحسين جودة النوم.

تناول فيتامين سي مبكرا

على العكس من المغنسيوم يفضل تناول فيتامين سى مبكرا، لأن ذلك يعد مفيدا للطاقة والمناعة

تناوله مع الطعام

تناول المكملات مع الطعام يساعد على الامتصاص، ويكون لطيفًا على المعدة.