شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكنك الحفاظ على وزن صحي دون حمية غذائية.. خبراء يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على وزن مثالي دون اتباع حمية غذائية يبدو حلمًا بعيد المنال، ومع ذلك، يتزايد عدد الخبراء الذين يرون أن إدارة الوزن المستدامة لا تعتمد في الواقع على أي نوع من الحمية الغذائية، بل على تفضيل الخيارات الصحية والاستجابة المناسبة لإشارات الجسم، وذلك وفقا لما نشره موق onlymyhealth.

كيفية الحفاظ على وزن صحي دون الحاجة إلى نظام غذائي صارم: 1. التركيز على الأطعمة الكاملة

تجنب حساب السعرات الحرارية وتجنب بعض المجموعات الغذائية تمامًا. تناول الخضراوات والفواكه الطازجة، وتناول البروتين قليل الدسم، والحبوب الكاملة، والدهون الصحية في نظامك الغذائي. ووفقًا للخبيرة بوجا، فإن ذلك يساعد على الحد من الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة، لأن هذه الأطعمة تُفيد الجسم لفترة أطول.

حاول ملء نصف الطبق بالخضراوات في كل وجبة عندما يصبح من المستحيل في البداية التوقف عن تناول السعرات الحرارية تمامًا وتعزيز تناول الألياف والعناصر الغذائية في نفس الوقت.

2. الأكل الواعي

الأكل الواعي هو تناول الطعام بوعي أثناء الوجبات، أي الاستمتاع بكل لقمة وإدراك إحساس الجوع والشبع. هذا يُساعد أيضًا على منع الإفراط في تناول الطعام وبناء علاقة إيجابية مع الطعام.

3. ابق نشيطًا

ممارسة الرياضة بانتظام هي مفتاح التحكم بالوزن وعيش حياة صحية. مع ذلك، انتبه إلى أن ذلك لا يعني قضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية. يمكنك أيضًا ممارسة نشاط تحبه - الرقص، أو المشي، أو السباحة، أو اليوجا. تذكر أن ممارسة الرياضة يجب أن تكون بمثابة احتفال - ربما احتفال بما يستطيع جسمك فعله، وليس عقابًا على ما أكلته.

4. النوم أولاً

النوم أساسي لتنظيم الهرمونات المرتبطة بإحساس الجسم بالجوع والتمثيل الغذائي. قد يؤدي الحرمان الشديد من النوم إلى زيادة الوزن وعدم الحفاظ على وزن صحي. احرص على الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم الجيد ليلاً. ثانياً، اتبع روتيناً للنوم يُعلم جسمك متى يجب عليه الاسترخاء.

5. ترطيب الجسم باستمرار

بصفتها خبيرة تغذية، أشارت بوجا إلى أن العطش قد يخفي نفسه في صورة جوع، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام دون وعي. كما أن الترطيب يُوازن الجوع، وبالتالي جميع وظائف الجسم الأخرى. يجب أن يكون لديك زجاجة ماء طوال اليوم، وأن تُرتشف منها رشفات صغيرة. يمكنك إضافة شريحة من الليمون أو الخيار لإضفاء نكهة مميزة وانتعاش.

6. إدارة التوتر

غالبًا ما يؤدي التوتر المزمن إلى تناول الطعام لأسباب نفسية، وبالتالي زيادة الوزن. يساعدك تطبيق تقنيات إدارة التوتر، مثل التأمل والتنفس العميق وتدوين المذكرات، على الحفاظ على وزن صحي دون الحاجة إلى حمية غذائية.

تذكر أنه للوصول إلى وزنك المثالي، عليك استبدال الأنظمة الغذائية الصارمة بنمط حياة يدعم صحتك البدنية والعقلية. التوازن والتغذية السليمة والعناية بالنفس هي أسس التحكم المستدام في الوزن، مع الاستمتاع بالأطعمة والأنشطة التي تحبها .

