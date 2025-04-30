شكرا لقرائتكم خبر عن علامات الصداع الناتج عن التوتر.. نصائح مهمة والان مع تفاصيل الخبر

ليس بالضرورة أن يكون الصداع لديك ناتجًا عن أعراض جسدية أو أمراض قد أصابت دماغك أو أعصابك، فالصداع وآلام الرأس قد تظهر نتيجة الضغط النفسي والتوتر والقلق الحاد. هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هيلث هارفرد الطبي.

أنواع الصداع

الصداع وآلام الرأس يمكن تصنيفها ما بين صداع نصفي وصداع ناتج عن أسباب مرضية وصداع توتري كما يطلق عليه طبيًا. الصداع التوتري هو صداع ناتج عن التوتر والضغط النفسي يسبب ألمًا خفيفًا إلى متوسطًا إلى ضاغطًا على الرأس.

أسباب الصداع التوتري

- التوتر الحاد

- القلق المرضي

- الإفراط في شرب الكافيين

- مشاكل الأسنان

- إجهاد العينين

- الإجهاد المزمن

- التدخين المفرط

نصائح لإدارة الصداع التوتري

- الاهتمام بالحصول على قسط وافر من النوم والراحة: وانتبه إلى أساسيات حياتك، فلا تتخطى وجبات الطعام وتأكد من تنظيم وقتك لتجنب التوتر الحاد والإرهاق الشديد والإجهاد.

- الحصول على تقنيات الاسترخاء: بشكل أكثر مرونة، مثل وضع وسادة للتدفئة حول الرقبة لإرخاء العضلات، وكذلك وضع وسادة للتدفئة على الكتفين وممارسة هذه التمارين لتقوية وتمديد العضلات.

- حقن مخدر موضعي: في مناطق الألم المرتبط بالصداع التوتري، وفقًا لرؤية الطبيب المختص، وهي حالة خاصة تتم في مؤخرة الرقبة والكتفين وفقًا لرؤية الطبيب.

تمارين وتقنيات للمساعدة في إدارة الصداع التوتري

- تمارين تقوية وتمديد العضلات: يمكن أن تساعد في تخفيف الألم والتوتر.

- تقنيات الاسترخاء: مثل التأمل واليوغا والتنفس العميق يمكن أن تساعد في تقليل التوتر والقلق

- الرياضة المستمرة والمنتظمة