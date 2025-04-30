شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس صحتك النفسية.. 5 طرق تحسن بها تربية حيوان أليف صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

امتلاك حيوان أليف لا يعني مجرد الحصول على حب وعاطفة غير مشروطة، بل هو مفيد للغاية لصحة قلبك، حيث أظهرت الدراسات أن الحيوانات الأليفة تُساعد على خفض ضغط الدم وتُساعدك على اتباع نظام غذائي صحي، كما أنها تُعزز مستويات نشاطك وتُساعدك على التعافي في حال التعرض لأزمة قلبية، بحسب موقع "تايمز ناو".

طرق تُحسّن بها حيواناتك الأليفة صحة قلبك

تُظهر الدراسات وجود صلة وثيقة بين الحيوانات الأليفة وصحة القلب، إذ تُقدّم دعمًا عاطفيًا كبيرًا، مما يُخفّف بدوره من التوتر، وبالتالي يُخفّف من مستوى الكورتيزول.

يقول الخبراء إنّ التفاعل مع حيواناتك الأليفة يرتبط أيضًا بزيادة إنتاج هرمون الأوكسيتوسين، وهو هرمون يُعزّز الترابط ويُخفّف من التوتر.

ورغم أنّ حيواناتك الأليفة قد لا تُساهم بشكل مباشر في صحة قلبك، إلا أنّ اقتناء كلب أو قطة يُساعد فى:

-خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)

-خفض معدلات ارتفاع ضغط الدم

-خفض معدلات السكتات الدماغية

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يجب اقتناء حيوان أليف وخاصةً كلب - كخيار جيد للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الحيوانات الأليفة تخفض معدل ضربات القلب

يقول الخبراء إن امتلاك حيوان أليف يقلل من التوتر ويخفض مستويات الكورتيزول، وكلاهما، إذا ارتفعا بكميات كبيرة، يمكن أن يسببا ارتفاع ضغط الدم والكورتيزول.

كما أن امتلاك حيوان أليف يمكن أن يكون مُهدئًا، ويساعد على خفض معدل ضربات القلب، وبينما تُركز معظم الدراسات على الكلاب أو القطط، قد تلاحظ أن حيوانات أخرى تُخفف التوتر بنفس القدر، مثل الأسماك.

خفض ضغط الدم

وفقًا للدراسات، كان أصحاب القطط أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 42% مقارنةً بغيرهم، وكان أصحاب الكلاب أقل عرضة بنسبة 31%.

لاحظ الباحثون أن تأثير الحيوانات الأليفة على ضغط الدم كان قويًا بشكل خاص خلال لحظات الاتصال المباشر، مثل مداعبة الحيوانات أو مداعبتها. كما أن قوة علاقتك بالحيوان الأليف مهمة أيضًا.

الحيوانات الأليفة تُساعد على زيادة النشاط البدني

يمارس أصحاب الحيوانات الأليفة، وخاصة الكلاب، نشاطًا بدنيًا أكثر من غيرهم. ووفقًا للأطباء، بما أنك قد تُخرج حيواناتك الأليفة للتنزه أكثر من مرة يوميًا، فإن ذلك يُساعد على زيادة عدد خطواتك اليومية. تشير الدراسات إلى أن أصحاب الكلاب يمشون أكثر من 20 دقيقة في المتوسط مقارنةً بمن لا يمتلكون كلابًا.

وبالتالي، تساعد الحركة المنتظمة والنشاط البدني على تقليل خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 22-25% على الأقل.

تعزز الحيوانات الأليفة تناول الطعام الصحي

وفقًا للخبراء، فبالإضافة إلى زيادة نشاطك، فإن امتلاك حيوانات أليفة يزيد من احتمالية تناولك طعامًا صحيًا وتحقيق أهدافك الغذائية.

يقول الأطباء إنه إذا كنت مهتمًا بصحة كلبك أو قطتك، فعليك بذل جهد لجعل طعامك صحيًا أيضًا.

تقلل الحيوانات الأليفة من احتمالية الإصابة بأمراض القلب المميتة

ومن المحتمل أيضًا أن يقلل امتلاك حيوان أليف من خطر الوفاة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة تصل إلى 65%. ووفقًا للدراسات، يمكن أن تمنحك الكلاب فوائد زيادة النشاط البدني، إلى جانب آثار اجتماعية ونفسية إيجابية تقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب، بل وتساعد على التعافي بشكل أسرع بعد أي مشكلة صحية خطيرة.