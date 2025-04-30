شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من دهون البطن والخصر.. نصائح وتمارين سهلة والان مع تفاصيل الخبر

دهون البطن والخصر والأجناب أكثر الدهون العنيدة التي تقف حائلاً بين تمتعك بالرشاقة والوزن المثالي. التخلص منها يحتاج لنظام حياتي صحي جيد يخلصك من تلك الدهون العنيدة.

خطوات التخلص من دهون البطن

وفقًا لتقرير نشر في موقع bfh، فهناك الكثير من الخطوات التي يجب الالتزام بها للتخلص من هذا المحيط الغني بالدهون، والتي من بينها:

- الالتزام بنظام حياتي صحي يبدأ بالنوم لفترات طويلة تتخطى من حوالي سبع إلى تسع ساعات.

- الابتعاد مطلقًا عن تناول الأطعمة الدهنية والدهون المشبعة.

- الاهتمام بالحركة والمشي بين الحين والآخر، خاصة إذا كنت كثير الجلوس.

- التمارين الرياضية هي العلاج الأمثل لمثل هذه الدهون المستعصية.

- اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على موازنة العناصر الغذائية، وليس نوعًا من الحرمان.

- تقليل معدلات التوتر ومحاولة السيطرة عليه بتقنيات الاسترخاء والتنفس، حتى لا تزيد من هرمون الكورتيزول والتأثير على الشهية بشكل سيئ.

تمارين سهلة لنسف دهون البطن

يمكنك التخلص من تلك الدهون المستعصية العنيدة بمجموعة من التمارين السهلة التي يمكن أن تمارسها يوميًا دون مشكلات:

- لابد من الاهتمام بتمارين الإحماء أو الإطالة قبل وبعد التمرين.

- لابد من الاهتمام بتمرين الجري الخفيف.

- تمرين المشي هو التمرين الأمثل لهذه المنطقة من الجسم.

- السباحة أيضًا من التمارين التي تساعد على بناء العضلات والتخلص السليم للدهون.

- التمارين أثناء الجلوس للساقين والخصر من الوسائل الفعالة لحرق السعرات الحرارية في تلك المنطقة.

- تمارين التنفس تساعد أيضًا على تعزيز ونجاح باقي التمارين.

الاستمرار في ممارسة الرياضة

احرص على ممارسة رياضتك لساعات كافية خلال الأسبوع، على الأقل خمس مرات أسبوعيًا ويوميًا. لا تقلل من مدة التمرين للحصول على نتائج جيدة، مع اتباع نظام غذائي وحياتي صحي والبعد عن التدخين.