شكرا لقرائتكم خبر عن كل حلويات من غير ضرر.. طريقة صحية لإعداد الـ كيكة والان مع تفاصيل الخبر

نرغب دائما فى تناول الحلويات ولكن الإفراط فيها يضر بصحتنا، لذا نقدم فى السطور التالية كيفية تناولها بشكل صحى، فعند القيام بإعداد "الكيك" ينصح بطهيها بشكل صحي ومفيد، حيث يجب استبدال العديد من المكونات المعتاد عليها لكي تصبح صحيا أكثر، ومفيد للكبار والصغار.



وتقدم الدكتور علا محمد استشاري التغذية في قصر العيني، طريقة إعداد كيك الشوفان بالموز، للحصول على فوائد هذا النوع من الكيك الغني بالقيمة الغذائية، مشبع، مناسب كوجبة خفيفة، بدون سكريات ودهون مضرة، ويعطي طاقة بدون شعور بالذنب.

من فوائد كيك الشوفان بالموز التالي:

الفوائد الصحية بشكل أوضح لكل مكون رئيسي في الكيك الصحي المصنوع من الشوفان والموز:

1. الموز:

الموز غني بالبوتاسيوم الذي يدعم صحة القلب وضغط الدم.

يحتوي على ألياف تساعد على الهضم وتعزز الشعور بالشبع.

بديل طبيعي للسكر، يعطي حلاوة دون رفع السكر في الدم بسرعة.

2. الشوفان :

غني بالألياف القابلة للذوبان، خاصة "بيتا جلوكان"، والتي تقلل الكوليسترول.

يحسن الهضم ويعطي إحساسًا بالامتلاء لفترة أطول.

يحافظ على مستويات سكر الدم ثابتة.

3. البيض:

مصدر ممتاز للبروتين، يساهم في بناء العضلات.

يحتوي على فيتامينات مهمة مثل B12 وD.

4. زيت جوز الهند (أو زيت نباتي خفيف):

يحتوي على دهون صحية تساعد على امتصاص الفيتامينات.

زيت جوز الهند يحتوي على دهون متوسطة السلسلة (MCT) التي قد تساعد في رفع الطاقة.

5. العسل :

محليات طبيعية تحتوي على مضادات أكسدة.

ترفع السكر في الدم ببطء أكثر من السكر الأبيض المكرر.

6. القرفة :

تساعد في تنظيم سكر الدم.

لها خصائص مضادة للالتهاب والبكتيريا.

طريقة إعداد كيك الشوفان بالموز

لتحضير كيك صحي ومفيد، يمكنك اتباع هذه الطريقة التي تقلل من الدهون والسكر وتزيد من القيمة الغذائية:

كيك الشوفان والموز الصحيالمكونات:

2 حبة موز ناضجة مهروسة

2 بيضة

نصف كوب عسل .

ربع كوب زيت جوز الهند أو زيت نباتي.

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب دقيق شوفان مطحون .

نصف ملعقة صغيرة قرفة "إختياري".

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

رشة ملح

يمكن إضافة حفنة من عين الجمل أو الشوكولاتة الداكنة (اختياري).

الطريقة:

1. سخني الفرن على 180 درجة مئوية.

2. في وعاء، اخلطي الموز والبيض والعسل والزيت والفانيليا جيدًا.

3. أضيفي المكونات الجافة (الدقيق، القرفة، البيكنج بودر، بيكربونات الصودا، الملح) وامزجي حتى تتجانس.

4. صبي الخليط في قالب مدهون بقليل من الزيت أو مبطن بورق الزبدة.

5. اخبزيه لمدة 25–30 دقيقة أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا.

6. اتركيه يبرد قبل التقديم.

