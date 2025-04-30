شكرا لقرائتكم خبر عن حالة نادرة الحدوث..ما هى "الجلوكوما الخلقية" لدى الرضع وكيفية علاجها والان مع تفاصيل الخبر

الجلوكوما، أو ما يطلق عليها المياه الزرقاء، هى واحدة من أمراض العيون الشائعة، والتى قد تؤدى، فى حالة عدم علاجها، إلى تلف تدريجي للعصب البصرى.ومن الشائع حدوث الجلوكوما لدى كبار السن، لكن فى حالات نادرة تصيب الجلوكوما الأطفال الرضع، وهو ما يطلق عليه فى تلك الحالة "الجلوكوما الخلقية"، وفقا لموقع كليفلاند كلينك.

ما هى الجلوكوما الخلقية؟

الجلوكوما الخلقية هي عيب خلقي في عين الطفل حديث الولادة، يمنع تصريف السوائل بشكل صحيح، مما يلحق ضررًا بالبصر، وقد يؤدي إلى فقدان البصر إذا لم يتم علاجه، وتعد الجلوكوما الخلقية شكل وراثي من الجلوكوما ، إما أن يكون موجودًا عند الولادة أو يتطور خلال مرحلة الطفولة المبكرة جدًا.

ويعاني الأطفال المصابون بالجلوكوما الخلقية من ارتفاع ضغط العين، وعدم تصريف السوائل في عيونهم، أو ما يطلق عليه الخلط المائي، بشكل طبيعي، مما يسبب ضغطًا على العصب البصري، وقد يسبب في النهاية تغيرات هيكلية في العين.

ما هي أعراض الجلوكوما الخلقية؟

يوجد عدد من الامراض التى تميز الجلوكوما الخلقية، وهى:

عيون دامعة

حساسية الضوء

تشنج الجفن، وهو ارتعاش الجفن بشكل لا يمكن السيطرة عليه

تضخم مقلة العين

تغير لون العين إلى اللون الأزرق .

تبييض أو تعكر القرنية

عادةً ما تظهر العلامات والأعراض لدى الأطفال في كلتا العينين، ولكن في بعض الأحيان تظهر في عين واحدة فقط.

أسباب الإصابة بالجلوكوما الخلقية

يبدأ الجلوكوما الخلقي بعيب في طريقة نمو عين الطفل، مثل خلل الشبكة التربيقية، وهي النسيج الذي تصرف من خلاله سوائل العين، وعندما لا ينمو هذا النسيج بشكل صحيح، تتراكم السوائل مسببة ضغطًا على عين الطفل، مما يلحق الضرر بالعصب البصري، كما يُمكن أن يُسبب تضخم القرنية وتمددها وتمزقها وظهور ندبات.

هذه العملية تدريجية، تعتمد سرعة تطورها على شدة العيب في عين طفلك، وكمية السائل المتراكم، وارتفاع الضغط، عندما تظهر الجلوكوما لدى الرضع الصغار، يكون ذلك لأن هذه الحالات كانت تتطور بالفعل أثناء نمو الجنين، لكن عندما تظهر الأعراض لاحقًا، فذلك لأن هذه الحالات كانت أقل حدة عند الولادة، لذلك استغرقت وقتًا أطول لتتفاقم.

أنواع الجلوكوما الخلقية

تختلف الجلوكوما الخلقية حسب عمر ظهورها لأول مرة، تشمل أنواعها ما يلى:

حديثي الولادة

يظهر المرض عند الولادة أو خلال الشهر الأول من الحياة

الطفلي

يظهر في أول سنتين أو ثلاث سنوات من الطفولة.

كذلك يتم تصنيف الجلوكوما الخلقية حسب نوع العيب المسبب لها، مثل:

أولي

يحدث بشكل منفرد، دون أي عيوب أخرى ملحوظة في العين.

ثانوي

يحدث مع عيوب أخرى كجزء من اضطراب وراثي تم تشخيصه.

علاج الجلوكوما الخلقية

يحتاج معظم الأطفال المصابين بالجلوكوما الخلقية إلى إجراء جراحة لإصلاح العيب الذي يمنع تصريف سوائل العين، وهو ما يعتبر العلاج الأفضل للجلوكوما الخلقية، وتكون أكثر فعالية عند إجرائها في أقرب وقت ممكن، كذلك يمكن استخدام بعض الأدوية، سواء قبل الجراحة أو بعدها، في بعض الأحيان، تكون الأدوية هي العلاج الوحيد اللازم.

هل يتمكن علاج الجلوكوما الخلقية بشكل تام؟

عادةً ما تنجح جراحة الجلوكوما الخلقية في خفض ضغط العين، وإيقاف العملية التي تلحق الضرر ببصر الطفل، ويمكن للأطفال الذين يتلقون العلاج مبكرًا وقبل حدوث ضرر كبير أن يتمتعوا برؤية طبيعية نسبيا، وقد يحتاج بعض الأطفال إلى علاج إضافي، مثل العدسات التصحيحية.