شكرا لقرائتكم خبر عن شاروخان يقدم روتينه اليومى لمظهر أصغر من عمره.. لا تتوقعه والان مع تفاصيل الخبر

يظهر النجم الشهير شاروخان الذي يبلغ من العمر 59 عاما بمظهر أصغر من عمره، برشاقته، ومظهره الأنيق، وشخصيته الجذابة، فيأسر شاروخان القلوب مجددًا، وبكل ثقة.ووفقا لموقع zeenews، الذي نشر تصريحات سابقة لشاروخان، كشف النجم العام الماضي عن دورة نومه التي تبلغ خمس ساعات، مما أثار دهشة معجبيه، ويبدو الآن أن مستخدمي الإنترنت يرغبون في معرفة المزيد عن عاداته الغذائية.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقابلة قديمة أجراها قبل نحو ثماني سنوات حول ما يتناوله يوميًا، فتحدث شاروخ عن روتينه الرياضي في وقت متأخر من الليل في صالته الرياضية الخاصة، وعن الطعام الذي يتبعه على مر السنين.

شاروخ خان: "التزم بوجبتين رئيسيتين"

قال شاروخ: "أميل بطبيعتي إلى الطعام البسيط جدًا. ألتزم بوجبتين رئيسيتين يوميًا - الغداء والعشاء. عدا عنهما، لا أتناول أي وجبات خفيفة أو أي شيء آخر. لا أحب الأطباق الفاخرة أو المُبالغ فيها، عادةً ما تشمل وجباتي الدجاج المشوي، والبروكلي، وأحيانًا كمية صغيرة من العدس. أتناول هذا الطعام يوميًا منذ سنوات عديدة دون أي تغيير يُذكر."

ومع ذلك، أضاف: "إذا كنت مسافرًا بالطائرة، أو في منزل أحدهم لتناول وجبة طعام، أتناول أي شيء يقدمونه لي بكل لطف - سواء كان برياني، أو روتي، أو باراثا، أو طعامًا مطبوخًا بالسمن، لا أقيد نفسي عندما يتعلق الأمر بمشاركة وجبة مع الآخرين".

"النوم في الساعة الخامسة صباحًا..."

في مقابلته مع صحيفة الجارديان عام ٢٠٢٤، تحدث شاروخان أيضًا عن عاداته الغذائية. قال: "أنام الساعة الخامسة صباحًا. عندما يستيقظ مارك والبيرغ، أنام. ثم أستيقظ حوالي التاسعة أو العاشرة إذا كنت أصور. ثم أعود إلى المنزل الساعة الثانية صباحًا، أستحم وأمارس الرياضة قبل النوم".

