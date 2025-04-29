شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأطعمة عالية التصنيع ترفع فرض الوفاة المبكرة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة نشرها موقع "CNN"، نقلا عن المجلة الأمريكية للطب الوقائي، أن الأطعمة فائقة التصنيع ترفع خطر الوفاة المبكرة، حيث إنه مقابل كل زيادة بنسبة 10% في إجمالي السعرات الحرارية من الأطعمة فائقة المعالجة، يرتفع خطر الوفاة المبكرة بنحو 3%.

ووفقا للدراسة التى أجرتها جامعة ساو باولو البرازيلية، و شملت أكثر من 240 ألف شخص، ما بين 30 و69 عاما، تصنف الأطعمة إلى أربع مجموعات حسب مستوى معالجتها، وهو ما يطلق عليه "نظام نوفا".

وتشمل المجموعة الأولى من نظام نوفا، الأطعمة غير المصنعة أو المعالجة جزئيًا في حالتها الطبيعية، مثل الفواكه والخضراوات واللحوم والحليب والبيض، والمجموعة الثانية تشمل مكونات الطهي مثل الملح والأعشاب والزيوت فى حين تتكون المجموعة الثالثة من الأطعمة المصنعة التي تجمع بين المجموعتين الأولى والثانية، مثل الأطعمة المعلبة والخضراوات المجمدة.

وتشمل المجموعة الرابعة الأطعمة فائقة المعالجة، تحتوي هذه الأطعمة على القليل جدًا من الغذاء الكامل، أو لا تحتوي عليه على الإطلاق، بل فى الكثير من الأحيان تُصنع من مكونات رخيصة مُعالجة كيميائيًا، وغالبًا ما تستخدم إضافات صناعية لجعلها صالحة للأكل، ولذيذة المذاق، ومسببة للإدمان، والتى قد يتفاعل الجسم معها على أنها عديمة الفائدة أو ضارة، مما يتسبب فى ضررا كبيرا للجسم، اعتمادًا على مدى تأثرها وكمية الأطعمة فائقة المعالجة المستهلكة.

وتشمل الأطعمة فائقة المعالجة منتجات المخابز مثل الكعك، والوجبات الخفيفة المعبأة، والوجبات الجاهزة للأكل، وحبوب الإفطار، والوجبات المجمدة، والمشروبات المحلاة والمشروبات الغذائية.

ولا تعد هذه الدراسة الأولى التي تجد ارتباطًا بين النتائج الصحية السلبية، والزيادات الصغيرة في تناول الأطعمة فائقة التصنيع، حيث توصلت دراسة أجريت في فبراير 2024 ، إلى أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة، كانوا أكثر عرضة بنسبة 50% لخطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والاضطرابات العقلية الشائعة.

كما أن تناول كميات أكبر من الأطعمة فائقة المعالجة قد يزيد من خطر الإصابة بالقلق بنسبة تصل إلى 53%، والسمنة بنسبة 55%، واضطرابات النوم بنسبة 41%، والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 40%، وخطر الإصابة بالاكتئاب أو الوفاة المبكرة لأي سبب بنسبة 20%.

وتوصلت دراسة أخرى أجريت في مايو 2024 ، إلى أن إضافة 10% فقط من الأطعمة فائقة المعالجة إلى نظام غذائي صحي، قد يزيد أيضًا من خطر التدهور المعرفي والسكتة الدماغية، في حين حدد بحث أجري في عام 2023 أن تضمين 10% من الأطعمة فائقة المعالجة يرتبط بزيادة فرصة الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي العلوي.