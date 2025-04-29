شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تُصاب بفيروس الهربس بسبب قرب ميكروفون الكاريوكى من فمها والان مع تفاصيل الخبر

تزعم امرأة من مقاطعة تشجيانج الصينية أنها أصيبت بفيروس الهربس بسبب قرب الميكروفون من فمها فى صالة كاريوكى، حيث لجأت المرأة، التى لم يُكشف عن اسمها، إلى تطبيق "دوين" (النسخة الصينية من تيك توك) لمشاركة قصة إصابتها بفيروس الهربس البسيط من النوع الأول، الذى يُسبب عادة قروحا بردية حول الفم، قبل 8 سنوات. فى عام 2017، زارت صالة كاريوكى فى تشجيانغ، وانجرفت قليلا أثناء أدائها، حيث قربت الميكروفون من فمها أكثر مما ينبغي، بعد فترة، ظهرت بثور صغيرة مُتقيحة حول فمها، ورغم أنها كانت مؤلمة ومثيرة للحكة، إلا أنها لم تُعرها اهتماما كبيرا، واختفت فى النهاية، لكنها عادت بعد أيام قليلة، وهذه المرة، استشرت المرأة طبيبا وعلمت أنها أُصيبت بفيروس الهربس البسيط من النوع الأول.



مايكرفون يصيب امرأة بفيروس الهاربس

قالت المرأة بأسف: "سأظل حاملة لهذا الفيروس طوال حياتى، لا يوجد دواءٌ لعلاجه، لا يوجد سوى دواءٍ لتخفيف الألم، لكن الأعراض تتكرر"، بحسب oddity central

وأضافت المرأة أنها متأكدةٌ من إصابتها بفيروس الهربس البسيط من النوع الأول (HSV-1) من ميكروفون الكاريوكى، مضيفة أنها لم تُصَب ببثور الهربس من قبل، وتعانى منه منذ 8 سنوات، وبدأت تظهر عليها قروح البرد هذا العام.

انتشر مقطع الفيديو الخاص بالمرأة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعى الصينية، لكن أطباء الجلد لم يؤكدوا بعد صحة قصتها، ويمكن أن يُصاب الشخص بالفعل بفيروس الهربس البسيط من النوع الأول (HSV-1) عن طريق لمس ميكروفونٍ ملوث بشفتيه.