شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الجهاز التنفسى.. نصائح للتعامل مع الطقس الملىء بالأتربة والعواصف والان مع تفاصيل الخبر

تتعرض البلاد لـ منخفض جوى خماسينى يصاحبه نشاط رياح تصل سرعتها من (60:40) كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء غداً الأربعاء، لذا فى هذا التقرير نقدم نصائح لمرضى الجهاز التنفسى للتعامل مع الجو الملىء بالأتربة والغبار، بحسب موقع مركز الوقاية من الأمراض فى الصين.

يمكن أن تمر الملوثات عبر العينين والأنف والحلق والأنسجة المخاطية الأخرى والجلد، مسببةً مباشرةً درجات متفاوتة من رد الفعل التحسسى، كما يمكن لجزيئات الغبار أن تدخل جسم الإنسان عبر الجهاز التنفسى، مسببةً أمراضًا تنفسية مختلفة.

يُعد كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والمرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسى وأمراض القلب والأوعية الدموية حساسين للرمال والغبار.

فى الطقس الرملى والمغبر، يجب عليهم تجنب الخروج قدر الإمكان، في حال ظهور سعال مزمن مصحوب ببلغم، أو ضيق فى التنفس، أو صفير مفاجئ، أو ألم في الصدر، يجب عليهم طلب الرعاية الطبية في أسرع وقت ممكن. يجب على من يضطرون للبقاء في الهواء الطلق لأسباب مهنية، مثل شرطة المرور وعمال النظافة وعمال البناء، اتخاذ تدابير الوقاية الشخصية.

في الطقس الرملي والمغبر، يُنصح بالبقاء في المنزل قدر الإمكان، واتخاذ التدابير التالية..

1. إغلاق الأبواب والنوافذ جيدًا، وإغلاقها بشريط لاصق عند الحاجة لمنع دخول الرمال والغبار إلى الغرفة.

2. استخدام ممسحة مبللة أو قطعة قماش مبللة لتنظيف الغبار ومنع تراكمه.

3. الحفاظ على رطوبة الهواء باستخدام أجهزة الترطيب والرشاشات.

4. تشغيل جهاز تنقية الهواء إذا سمحت الظروف بذلك.

إذا اضطررت للخروج، انتبه لوسائل الحماية الشخصية..

1. ارتداء كمامة لتقليل أضرار الجهاز التنفسى الناتج عن الرياح والرمال، فى الطقس الرملى، تتواجد غبار عائم، وجزيئات قابلة للاستنشاق، وجسيمات دقيقة فى آن واحد، لذا يُنصح بارتداء أقنعة N95 أو أقنعة مزودة بفلاتر عالية الجودة.

2. ارتداء نظارات واقية من الرياح لتجنب تلف العينين، في حال دخول الرمال والرياح إلى العينين تجنب فركهما بيديك، اشطف عينيك بالماء الجارى أو استخدم قطرات العين فى أسرع وقت ممكن، إذا استمر الشعور بعدم الراحة، فاطلب المساعدة الطبية فى الوقت المناسب.

3. ارتدِ قبعة أو منديلًا من الشاش لتجنب تلف الجلد والشعر والأذنين.

4. اغسل يديك ووجهك فورًا بعد العودة إلى المنزل، اشطف فمك ونظف أنفك، إن أمكن استحم واستبدل ملابسك.

بالإضافة إلى ذلك، في الطقس الرملي والمغبر، قد يؤدي الهواء الجاف إلى تشقق الشفاه، بالإضافة إلى جفاف وحكة في الأنف والحلق.

تذكر شرب المزيد من الماء وتناول المزيد من الفاكهة والخضراوات الغنية بالفيتامينات للحفاظ على الجهاز التنفسي نظيفًا ورطبًا، وتخفيف ألم الحلق.