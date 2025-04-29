شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبى بنتك.. امتى تتكلمى مع بنتك المراهقة عن الدورة الشهرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت إحصائيات منظمة اليونيسيف أن هناك 20 مليون فتاة تحت سن الـ19 فى مصر، بمن فيهن 30% بدأت معهن الدورة الشهرية، لكن بسبب بعض المفاهيم المغلوطة يصعب على الكثير من الفتيات طرح أسئلة حول الدورة الشهرية وكيفية العناية بأنفسهن وقتها، والوصول إلى احتياجاتهن الخاصة مثل الفوط الصحية والخدمات الطبية، لذا من المهم على كل أم أن تتحدث مع ابنتها المراهقة حول الدورة الشهرية، وفى هذا التقرير نتعرف على نصائح للتحدث مع ابنتك المراهقة من خلال سلسلة "صاحبي بنتك".

لماذا يجب التحدث مع ابنتك عن الدورة الشهرية؟

وفقاً لمنظمة اليونيسيف فإن مناقشة الدورة الشهرية بشكل صحي يمكن أن تزيد الروابط بينك وبين ابنتك، فذلك سيساعدها على القدرة على العناية بصحتها والتعامل مع أي أعراض جسدية أو نفسية دون الشعور بالخجل أو الإحراج.

كيف تتحدثى مع ابنتك عن الدورة الشهرية؟ اسألى ابنتك عما إذا كانت تعرف بالفعل عن الدورة الشهرية

يمكن أن تكون البداية بسؤال: هل بدأت أى من صديقاتها بالحيض وتحدثن عنه معها؟ هذه فرصة جيدة لتصحيح أى معلومات غير دقيقة ربما سمعتها.

الحقائق مهمة

استخدمي لغة واضحة عند وصف الدورة الشهرية، سيساعد التركيز على علم وظائف الأعضاء على تعزيز فكرة أن هذه عملية طبيعية بيولوجية للجسد، يمكنك شرح الدورة الشهرية بالقول: مع تقدمك في العمر لتصبحين امرأة، كل شهر تقريبًا، تبدأ أعضاء لديك تُدعى المبايض بإطلاق هرمونات تؤدي إلى نمو بطانة الرحم (التى تحمل الطفل) وتجهيزه لاستقبال بويضة تحمل جنينًا، عندما لا توجد بويضة، تنفصل البطانة وتخرج على هيئة سائل من المهبل لبعض الأيام، وهو ما يسمى الحيض أو "الدورة" كما هو شائع فى اللهجة العامية المصرية.

أكدى أن الدورة الشهرية والحيض أمور طبيعية

طمئنيها بأن الحيض جزء طبيعي من النمو، وهو عملية طبيعية تحدث للفتيات بمجرد وصولهن إلى سن البلوغ.

تحدثي عن التغيرات التي ستمر بها

تمر الفتيات بالعديد من التغييرات الجسدية عند حدوث الدورة الشهرية الأولى، فيبدأ الثدي وشعر الجسم بالنمو وتتغير توزيعات الدهون في الجسم، ويمكن أن تؤثر الهرمونات على مشاعر الفتيات وحالاتهن المزاجية، أخبريها أنه لا يوجد سبب للخوف أو الخجل من أي من هذه التغييرات.

أجيبي عن أسئلة ابنتك

شجعى ابنتك على طرح الأسئلة المتعلقة بالعناية بالنظافة الشخصية واحتساب وقت الحيض والتعامل مع الأعراض، وساعديها بالبحث وسؤال المختصين فى حالة عدم معرفتك بالإجابات الكاملة.