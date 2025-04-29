شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب منتخب الشباب وخروجه من المباراة.. مضاعفات إصابات الرأس وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

قررت اللجنة الطبية ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما، برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، بالتنسيق مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني للشباب برئاسة الدكتور محمد أكمل والدكتور محمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي، خضوع مؤمن شريف لاعب منتخب مصر للبروتوكول الطبي فى حالات إصابات الرأس وإراحته 6 أيام، ما يعني غيابه مباراتين مقبلتين بعد تعرضه للإغماء في مباراة المنتخب أمس الأحد أمام جنوب أفريقيا في افتتاح البطولة باستاد القاهرة.

وتعرض مؤمن شريف لإصابة قوية فى الرأس أفقدته الوعى خلال الشوط الأول فى مباراة مصر وجنوب أفريقيا، ليتوجه الفريق الطبى إلى أرضية ملعب اللقاء لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة قبل نقل اللاعب عبر سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لاتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة.

إصابات الرأس

إصابات الرأس، وفقًا لتقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، هي عبارة عن صدمة تعرضت لها رأسك تسببت في تلف شيء ما بداخلها، بما في ذلك الجمجمة والدماغ، تلك الإصابات غالبًا ما تحدث خلال المباريات، وفي الحالات البسيطة لن تحتاج سوى بضعة أيام من الراحة للتعافي، ولكن بالفحص المباشر من الطبيب المختص يمكن الخضوع للعلاج بطرق أخرى، خاصة إذا كان المريض يعاني من آلام شديدة أو قلق أو ارتباك.

أنواع إصابات الرأس

هناك أنواع كثيرة من صدمات الرأس وإصاباتها..

- إصابات الرأس المفتوحة، حيث يخترق الجمجمة شيء ما ويصل إلى الدماغ.

- صدمات الرأس المغلقة، وهي إصابات في الرأس لا تخترق الجمجمة. ومعظم إصابات الرأس تكون مغلقة نتيجة صدمة.

أعراض وعلامات إصابات الرأس

من أعراض وعلامات إصابات الرأس أو صدمتها..

- حدوث النزيف، تختلف شدته من حالة لأخرى، من فروة الرأس أو الأنف أو الأذن.

- رقبة متيبسة.

- قد يتسرب السائل النخاعي من الأذن أو الأنف.

- الدوخة والدوار.

- الغثيان أو القيء.

- قد يعاني المريض من صعوبات في التركيز أو مشكلات في التذكر والذاكرة أو ضبابية في التفكير.

- تغير في العينين أو الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية أو توسع حدقة العين.

- حدوث نتوءات في الرأس.

مضاعفات إصابات الرأس

تضاعفات إصابات الرأس تصل إلى حدوث نزيف داخلي في الجمجمة، وهو نوع من السماء الدماغية، ويمكن أن تتسبب المضاعفات أيضًا في أضرار كبيرة المدى أو أضرار دائمة وفقًا للإصابة، وقد تصل حد فقدان الذاكرة البسيط أو الاضطراب في وظائف الدماغ أو مشكلات دائمة في الذاكرة.

علاج إصابات الرأس

غالبًا ما يتم تحديد علاج إصابات الرأس وفقًا لرؤية الطبيب الذي فحص المريض ووفقًا لنوع الإصابة التي أصابت الرأس، وأهم جزء من العلاج في إصابات الرأس هو منع النزيف ومنع تراكم الضغط داخل الجمجمة لحماية الدماغ من حدوث المضاعفات، يمكن لمعظم المصابين بإصابات خفيفة الراحة فقط في المنزل وتجنب الأنشطة البدنية الشاقة وتناول المسكنات للألم وفقًا لرؤية الطبيب. وبعض الأشخاص لا يمكنهم تناول مضادات الالتهاب لأنها قد تزيد من خطر النزيف. وإذا كان الشخص يعاني من كسر أو ارتجاج في جمجمة أو المخ أو كان يعاني من إصابات متوسطة أو شديدة في الرأس، خاصة الإصابات المفتوحة، فيمكن إجراء جراحات لإصلاح الضرر والتحكم في النزيف. وقد يحتاج البعض للعلاج الطبيعي، كل حالة وفقًا لحالتها.