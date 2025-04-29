شكرا لقرائتكم خبر عن هل يساعد مضغ العلكة على شد ونحت الفك؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من أن مضغ العلكة يُمرّن عضلات الفك قليلاً، إلا أنه لا يُحدّد خط الفك أو يُقلّل دهون الذقن أو الوجه، ما يُعيد تشكيل بنية العظام، من ناحية أخرى، قد يُؤدي الإفراط في مضغ العلكة، وخاصةً العلكة السكرية، إلى آلام المفاصل، ومشاكل في الهضم، وزيادة الوزن، وتسوس الأسنان، بحسب موقع تايمز ناو.

ويدّعي الكثيرون أن العلكة تساعد على تشكيل خط الفك، لكن هذه الادعاءات لم تُثبت بالبحث.

ومن بين الخرافات الشائعة المرتبطة بها: يساعد مضغ العلكة على تقوية وشد خط الفك

يُعتقد عمومًا أن اللثة تُشغّل عضلات متعددة في الوجه والرقبة، لكن هذا لم يُثبت علميًا.

مضغ العلكة يمنحك مظهرًا أكثر نحتًا

قد يؤدي المضغ الكثير إلى تضخم عضلات الفك، لكن هذا لا يعني بالضرورة ملامح أكثر حدة. بل إن الإفراط في المضغ قد يجعله يبدو أوسع أو أكثر مربعًا بدلًا من أن يكون محددًا.

يعمل بنفس الطريقة للجميع

يعتمد خط الفك لديك على بنية عظامك، والجينات الوراثية، ونسبة الدهون في جسمك، ولكن ليس على كمية العلكة التي تمضغها.

ماذا يقول العلم؟

يقول الأطباء إن مضغ العلكة باستمرار يُساعد على تقوية عضلات المضغ. ولكن، مع أن هذه العضلات قد تصبح أقوى، إلا أن هذا لا يعني أن خط الفك سيصبح أكثر حدةً أو تحديدًا.

تشير الدراسات إلى أن المضغ يزيد من قوة العض، خاصةً إذا كانت وجوهكم طويلة وضيقة. كما يلاحظ هؤلاء الأشخاص تحسنًا ملحوظًا في قدرتهم على مضغ الطعام وطحنه. كما أنه يساعد على تقوية اللسان والخدين، مما يُسهّل عملية البلع بشكل صحيح.

لكن،تقوية عضلات المضغ لن تغير شكل خط الفك لديك لأن تلك العضلات عادة ما تكون في الخدين والرقبة، وهي لا تشكل خط الفك.

في النهاية، شكل الفك الخاص بك يعتمد في الغالب على الجينات.

ماذا يفعل مضغ العلكة بصحتك؟

فوائد مضغ العلكة تشمل:

ينعش أنفاسك

يساعد مضغ العلكة -إذا كانت خالية من السكر- على تنشيط أنفاسك من خلال تحفيز إنتاج اللعاب، الذي يعمل على غسل جزيئات الطعام والبكتيريا الموجودة في فمك.

يقلل الضغط

يساعد مضغ العلكة على تخفيف التوتر والقلق من خلال تعزيز الاسترخاء وزيادة تدفق الدم إلى الدماغ.

تحسين الذاكرة

وتقول الدراسات أن مضغ العلكة يساعد أيضًا على تحسين الذاكرة وقوة التركيز من خلال زيادة تدفق الأكسجين في الدماغ.

إدارة النعاس

يساعد مضغ العلكة على تقليل الشعور بالنعاس وتحسين اليقظة من خلال زيادة الدورة الدموية وتحفيز الدماغ.

تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام

وتشير الدراسات أيضًا إلى أن مضغ العلكة يحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام لأنه يوفر تشتيتًا ويساعد في إدارة إشارات الجوع.

