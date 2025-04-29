شكرا لقرائتكم خبر عن ما معدل ضربات القلب الخطيرة ونصائح لتهدئته والان مع تفاصيل الخبر

بينما يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي أثناء الراحة بين 60 و100 نبضة في الدقيقة، إلا أنه قد يختلف من شخص لآخر، ووفقًا للأطباء، قد يكون معدل ضربات القلب المثالي أعلى أو أقل من هذا النطاق، وهناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاعه، منها ممارسة الرياضة، واستهلاك الكافيين، والتدخين، ومع ذلك، يمكنك اتخاذ بعض الخطوات لإعادته إلى معدله الطبيعي، بحسب موقع تايمز ناو.

ووفقًا للأطباء، غالبًا ما يُقاس معدل ضربات القلب أثناء الراحة والاسترخاء، وهي حالة تُعرف باسم معدل ضربات القلب أثناء الراحة.

بالنسبة للبالغين، يتراوح معدل ضربات القلب أثناء الراحة بين 60 و100 نبضة في الدقيقة، وبينما تختلف معدلات ضربات القلب من شخص لآخر، فإن بعض هذه المعدلات قد تُعتبر خطيرة.

يقول الأطباء إن معدل ضربات القلب الخطير لدى البالغين، يكون معدل ضربات القلب أعلى من 100 نبضة في الدقيقة أثناء الراحة، أو أقل من 60 نبضة في الدقيقة أثناء الراحة.

ومع ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من اختلافات طفيفة في معدل ضربات القلب.

هناك العديد من العوامل التي تحدد ما إذا كان معدل ضربات قلبك خطيرًا - مثل مستوى نشاط الشخص وعمره وجنسه وأي مشاكل صحية أساسية.

ما هو معدل ضربات القلب المرتفع؟

ويعرف أيضًا باسم تسرع القلب معدل ضربات القلب المرتفع جدًا يشير إلى معدل ضربات قلب مستمر يتجاوز 100 نبضة في الدقيقة.

تتفاوت أنواع تسرع القلب:

تسرع القلب الجيبي

هو نوع يحدث عندما تصبح النبضات الكهربائية التي تُحفّز ضربات القلب سريعة بشكل غير طبيعي. يتم التحكم بها بواسطة الجيب الأنفي، وهو كتلة صغيرة من الأنسجة في الحجرة العلوية اليمنى للقلب، تعمل بمثابة جهاز تنظيم ضربات القلب.

تسرع القلب فوق البطيني

الرجفان الأذيني، وهو النوع الأكثر شيوعًا من عدم انتظام ضربات القلب، هو نوع من عدم انتظام ضربات القلب فوق البطيني.

تسرع القلب البطيني

رغم أنه قد لا ينشأ من الغرف السفلية للقلب، إلا أنه ليس شاملاً.

يقول الأطباء أنه إذا كان معدل ضربات قلبك سريعًا جدًا، فقد يقلل ذلك من قدرة قلبك على ضخ الدم بشكل فعال في جميع أنحاء الجسم وقد يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى تهدد الحياة.

أعراض ارتفاع معدل ضربات القلب

في كثير من الحالات، لا يُسبب تسرع القلب أي أعراض. ومع ذلك، عندما يُسبب أعراضًا، فقد يُسبب أعراضًا مثل:

دوخة

إغماء

دقات قلب قوية

ألم صدر

ضيق التنفس

خفقان القلب

التعب والإرهاق

ما هو سبب ارتفاع معدل ضربات القلب؟

على الرغم من وجود العديد من الأسباب لارتفاع معدل ضربات القلب، إلا أن بعضها يشمل:

قلق

جفاف

الأمراض والحمى

قلة النوم

العدوى

الكافيين

بعض الأدوية

الحالات الطبية التي تؤثر على خلايا الدم والعناصر الغذائية لديك

ضغط دم مرتفع

عدم انتظام ضربات القلب

نمط الحياة المستقر

السمنة وزيادة الوزن

انقطاع النفس النومي

كيفية إرجاع معدل ضربات القلب المرتفع إلى وضعه الطبيعي؟

ووفقًا للأطباء، يُمكن اتباع العديد من الاستراتيجيات لخفض معدل ضربات القلب المرتفع بشكل طبيعي. ومع ذلك، يُنصح بإجراء فحص طبي شامل إذا كنت تُعاني من مشكلة صحية كامنة. حاول خفض معدل ضربات قلبك عن طريق:

تخفيف التوتر من خلال اليوجا والتأمل

إدارة أعراض القلق

الإقلاع عن تناول مواد مثل التبغ والحد من استهلاك الكافيين.

الوصول إلى الوزن الذي يدعم صحتك والبقاء عليه

اجعل النوم أولوية

ممارسة النشاط البدني حسب توصية طبيبك لخفض معدل ضربات القلب أثناء الراحة.

