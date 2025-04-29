شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حالة الفنان مصطفى قمر.. أسباب إجراء جراحة الأحبال الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

كشف النجم مصطفى قمر عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" عن خضوعه لعملية جراحية في الأحبال الصوتية، ونشر صورة داخل غرفة العمليات وعلق قائلاً: أنا بنزل البوست ده علشان العرايس مايزعلوش أني ماجيتش أفراحهم والحفلات اللي اعتذرت عنها الأسبوع ده علشان يكونوا واثقين أني تعبان بجد، والله ما كنت عايز أنزل حاجة بس الأول أنا الحمد لله عملية صغيرة في الأحبال الصوتية وحترتاحوا مني 6 أيام من غير كلام حتي شفاكم الله وعافاكم جميعًا".

جراحة الأوتار أو الأحبال الصوتية أحد أهم الجراحات التي يتم إجراؤها عند وجود أورام على الأوتار الصوتية، مثل الكتل أو السلائل أو الأورام أو أي جسم يتطلب إزالته أو لأخذ خزعة منه لتحسين وظيفة الأوتار. وعادة ما يظهر الصوت في حالة خشونة أو صوت أجش.



أسباب إجراء جراحة الأحبال الصوتية أسباب إجراء جراحة الأحبال الصوتية

جراحة الأحبال الصوتية

وفقًا لتقرير نشر في موقع mpenta، فإن جراحة الأوتار الصوتية يتم إجراؤها عند وجود نتوء أو شلل أو خلل في الأوتار الصوتية، والتي تؤثر على حالات مثل فتح وإغلاق هذه الأوتار، وهو أمر ضروري للكلام والتنفس بشكل طبيعي.



طرق إجراء جراحة الأوتار الصوتية طرق إجراء جراحة الأوتار الصوتية

تتم جراحة الأوتار الصوتية مباشرة عبر جراحة مفتوحة عبر شق في الرقبة وبشكل مباشر، وفي حالات أخرى تتم من خلال شكل غير مباشر عبر المنظار وإدخال أنبوب في الحلق والفم. أيضًا تجري في كلتا الحالتين تحت التخدير العام. وعادة ما تجرى هذه الجراحة بعد حدوث صدمات أو قصور أو إصلاحات أو إصابات في الوجه أو الرقبة.



مقارنة بين الجراحة المفتوحة والجراحة التنظيرية مقارنة بين الجراحة المفتوحة والجراحة التنظيرية

بالمقارنة، قد تكون الجراحة المفتوحة للأوتار الصوتية تتيح تحكمًا أفضل للأوتار الصوتية، إلا أن الجراحة التنظيرية تكون أكثر نجاحًا حتى يستعيد بها الشخص صوته الطبيعي كما كان. حيث تتميز الجراحة التنظيرية بمراقبة دقيقة للأوتار الصوتية وطبيعتها بعد العمليات.



عملية التعافي بعد الجراحة عملية التعافي بعد الجراحة

تشمل عملية التعافي بعد الجراحتين تقليل الضرر الذي يصيب الحنجرة وتقليل الالتهاب دون شك. ويتخذ الطبيب الإجراءات المناسبة لتخفيف المضاعفات.



مضاعفات جراحة الأحبال الصوتية مضاعفات جراحة الأحبال الصوتية

تشمل بعض المخاطر قصيرة المدى مثل تقشر الأسنان في بعض الحالات نتيجة استخدام واقيات للأسنان أثناء الجراحة للمساعدة في ذلك. فضلا عن صعوبات في التنفس أو حدوث بحة في الصوت لدى بعض الحالات بعد انتهاء الجراحة. كذلك قد يعاني البعض من النزيف وتغير في جودة الصوت أو الإصابة بالعدوى. بعض الندبات قد تظهر أيضًا بعد الإصلاح الجراحي للجراحة، وقد تحتاج إصلاحًا جراحيًا إضافيًا في بعض الحالات.



التعافي بعد جراحة الأحبال الصوتية التعافي بعد جراحة الأحبال الصوتية

يعتمد التعافي في جراحات الأوتار الصوتية على الإجراء الجراحي نفسه ومدى السيطرة على الالتهاب والتورم. ويتم اتباع الإرشادات تدريجيًا للاتزان المريض بها لكيفيه البدء في استعادة الصوت مرة أخرى.