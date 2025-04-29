شكرا لقرائتكم خبر عن الصدفية قد تجعلك عرضة للعدوى الجلدية.. وهذه أسرار الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

الإصابة بالصدفية، هذا المرض المناعي الذاتي المعروف الذي يصيب الجلد بالتهابات وبقع شديدة، تختلف حدتها من حالة إلى أخرى، قد تجعلك عرضة للإصابة ببعض أنواع العدوى الجلدية الأخرى، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هيلث الطبي.

العوامل التي تزيد من خطر العدوى الجلدية لدى مرضى الصدفية

أوضح التقرير أن مجموعة من العوامل قد تقف وراء ترقق الجلد أو جعله أكثر عرضة لأنواع العدوى الجلدية المختلفة، مثل الاضطراب في الجهاز المناعي، فضلا عن تلف حاجز الجلد. كما أن أدوية علاج الصدفية تسمح لبعض البكتيريا الضارة والفيروسات والفطريات في دخول الجسم، مما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

تأثير الصدفية على خطر الإصابة بالعدوى الجلدية

تزيد الصدفية من خطر الإصابة بالعدوى الجلدية نتيجة إتلاف حاجز الجلد، لأنه من أهم أعراض الصدفية هو الحكة، وبالتالي يعزز ذلك الجروح المفتوحة، مما يسمح للبكتيريا بدخول الجسم. الاضطراب في الجهاز المناعي أيضًا، نظرًا لأنها حالة مناعية ذاتية تجعل الالتهاب أكثر ظهورًا في الجسم، وبالتالي تصبح البكتيريا والفطريات أكثر قدرة على الدخول للجسم.

تأثير أدوية الصدفية على خطر العدوى

مريض الصدفية يجب أن يخضع لمجموعة من الأدوية التي يمكن أن تستهدف جهاز المناعة المفرط النشاط، وبالتالي تلك الأدوية قد تعزز من فرص الإصابة بعدوى الخميرة على الجلد. بعض الحالات المزمنة، مثل مرضى السكر أو السمنة أو زيادة الوزن أو ارتفاع الضغط، يصبحون أكثر عرضة لمشاكل الصدفية وتبعاتها.

علامات الإصابة بعدوى جلدية لدى مرضى الصدفية

علامات الإصابة بعدوى جلدية لمرضى الصدفية قد تظهر على شكل تورمات وحكة واحمرار وآلام في الجلد، والتورمات شديدة مع طفح جلدي وبشرة دافئة وآلام حادة. وقد يظهر القيح أيضًا، وقد تظهر البثور كذلك.

عدوى تصيب مريض الصدفية..أنواع

قد يصاب مريض الصدفية بمجموعة من أنواع العدوى، مثل عدوى المقورات والعدوات الفطرية وعدوى القوباء المعدية.

عليك تجنب إصابة الجلد بالجروح أو الهرش وتقشير الجلد. ابتعد عن العوامل المثيرة للتحسس، مثل الجفاف والإجهاد الحاد. اهتم بنظافتك جيدًا، واغسل يديك جيدًا وجففها جيدًا أيضًا. إذا أصبت ببعض الجروح، عليك بتنظيفها جيدًا والاعتناء بها. ابتعد عن مصادر العدوى قدر الإمكان، بتجنب مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير. اهتم بارتداء ملابس جيدة قطنية فضفاضة. استشر طبيبك على الدوام، وقم بزيارته.

كيفية الوقاية من التهابات الجلد لدى المرضى بالصدفية