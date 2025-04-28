شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تنذر بإصابة العين بـ الميه البيضا والان مع تفاصيل الخبر

المياه البيضاء، أو اعتام العين كما يطلق عليه البعض، هو حالة تصيب عدسة العين غالبا عند التقدم في العمر والمرور بسن الأربعين، حيث تبدأ بروتينات العين بالتجمع تدريجيا مما يسبب ضبابية الرؤية وعدم وضوحها جيدا.

عوامل الإصابة بالمياه البيضاء

هناك الكثير من العوامل التي تزيد فرص الإصابة بهذه المشكلة في الرؤية، وفقا لتقرير نشر في موقع theeyedoctors ومنها :

الإصابة بالسكر

التهابات المفاصل واستخدام الأدوية التي تعالجه

جراحات العيون السابقة

أدوية تستخدم في علاج بعض الحالات النفسية مثل ثنائى القطب

التعرض لأشعة الشمس دون ارتداء واق منها مثل النظارات

علامات المياه البيضاء

وهناك علامات يجب ملاحظتها يمكن أن تشير إلى اعتام عينيك وضرورة الذهاب للطبيب:

عدم وضوح الرؤية مما يعزز من حالة الرؤية الضبابية واعتام العدسة، وكأنك تنظر من خلال ضباب

عند التعرض لإضاءة منخفضة تشعر بعدم القدرة على الرؤية بشكل سليم ، وتحتاج على الدوم لبيئة أكثر سطوعا حتى تتمكن من الرؤية ومزاولة عملك

التحسس تجاه الضوء

تغيير العدسات الطبية أو النظارة لأكثر من مرة

تصبح الألوان الزاهية في عينيك باهتة كثيرا، أو صفراء

الرؤية بشكل مزدوج أي بصور مزدوجة

اذهب إلى طبيبك

هذه العلامات السالفة الذكر قد تشير إلى مشكلة المياه البيضاء في العينين، وقد تكون مؤشرا لمشكلة أخرى، لذا عليك الاهتمام برؤية الطبيب المختص الذى يحدد بالتشخيص المتقدم السبب الأساسى للمشكلة طريقة العلاج .

علاج اعتام العين

العلاج ينحصر في بعض الخيارات وفقا للتقرير، فقد يطلب منك طبيبك تغيير قياسات العين، أو قد يوصى في الحالات الأخرى بجراحة إعتام العدسة لإزالة المعتمة وإستبدالها بأخرى صناعية لتحسين الرؤية.