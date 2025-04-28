شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تربط بين دهون الجسم والاكتئاب.. اعرف السبب وأهم النصائح والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة أن توزيع الدهون في الجسم يُمكن أن يُؤثر بشكل كبير على خطر الإصابة بالاكتئاب، حيث أشار البحث إلى أن ارتفاع الدهون في الساقين والوركين والبطن يزيد من أعراض الاكتئاب، وخاصةً لدى الرجال، واقترح الخبراء اتباع استراتيجيات سهلة لفقدان الوزن لتعزيز الصحة البدنية والنفسية.

لطالما لوحظ أن مؤشر كتلة الجسم (BMI) والاكتئاب يحدثان معًا، ورغم أن مؤشر كتلة الجسم يُعد طريقة شائعة لتقدير دهون الجسم، إلا أنه لا يُميز بين الدهون وكتلة العضلات، ولا يُشير إلى أماكن تخزين الدهون في الجسم.

وهذا التمييز بالغ الأهمية، حيث تُشير الأبحاث الحديثة إلى أن موقع الدهون قد يؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية.

حلل الباحثون بيانات 10,694 بالغًا شاركوا في المسح الوطني للصحة والتغذية (NHANES) وخضع المشاركون لمسح كامل للجسم مفصل، قاس كثافة الدهون والعضلات والعظام في 8 مناطق من الجسم: الساقين، والذراعين، والجذع، والرأس، والبطن، والوركين والفخذين، والمجموع الفرعي (باستثناء الرأس)، وكامل الجسم.

لتقييم أعراض الاكتئاب، طُلب من الأفراد إكمال استبيان شامل، كما قدموا معلومات حول عادات نمط حياتهم، وتاريخهم الطبي، ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وعلامات بيولوجية مختلفة.

كانت النتائج مفاجئة، حيث ارتبط ارتفاع نسبة الدهون الكلية في الجسم بزيادة خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب، ومع ذلك، كان لتوزيع الدهون أهمية كبيرة. أظهر الأفراد الذين لديهم تركيزات أعلى من الدهون في الساقين، ومنطقة (الوركين والفخذين)، والمناطق الفرعية، زيادة في احتمالية الإصابة بالاكتئاب.

الفروق بين الجنسين

ومن المثير للاهتمام، أن الدراسة وجدت أيضًا أن العلاقة بين دهون الجسم والاكتئاب كانت أكثر وضوحًا لدى الرجال منها لدى النساء وهذا يشير إلى أن الجنس البيولوجي قد يؤثر على كيفية تأثير دهون الجسم على الصحة العقلية، ربما بسبب الاختلافات الهرمونية أو الأيضية.

إن فهم أن نوع وموقع دهون الجسم يمكن أن يؤثر على الصحة العقلية يفتح آفاقًا جديدة لاستراتيجيات الوقاية والعلاج.

ويؤكد على أهمية الحفاظ على وزن صحي، ليس فقط، بل أيضًا على تكوين جسم متوازن.

استراتيجيات بسيطة لإنقاص الوزن

يمكن أن يؤدي التحكم في دهون الجسم من خلال تغييرات نمط الحياة الصحية إلى تحسين الصحة البدنية والعقلية إليك بعض استراتيجيات إنقاص الوزن السهلة التي يُمكن لأي شخص البدء بها:

-أعطِ الأولوية للأطعمة الكاملة: ركّز على نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدهون والدهون الصحية مثل المكسرات وزيت الزيتون.

-حافظ على رطوبة جسمك: شرب الكثير من الماء يُعزز عملية الأيض ويُساعد في السيطرة على الجوع.

-مارس الرياضة يوميًا: حتى المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميًا يُمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا.

-تمارين القوة: بناء كتلة العضلات من خلال تمارين القوة يُحسّن تكوين الجسم ويُحسّن المزاج.

-احصل على قسط كافٍ من النوم: يرتبط قلة النوم بزيادة الوزن والاكتئاب. احرص على الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة.

-مارس الأكل الواعي: يُمكن أن يُؤدي الانتباه إلى إشارات الجوع وتجنب الأكل العاطفي إلى تحسين إنقاص الوزن.

-قلل من الأطعمة المُصنّعة: قلل من الوجبات الخفيفة السكرية والوجبات السريعة والكربوهيدرات المُكررة التي يُمكن أن تُساهم في تراكم الدهون وتقلب المزاج.