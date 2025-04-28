شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خروح الفنان محمد الحلو من المستشفى.. أسباب وعلاج انسداد الشرايين والان مع تفاصيل الخبر

كشف حمادة الحلو نجل الفنان الكبير محمد الحلو تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية في القدم، قائلا إنها العملية الرابعة له في قدميه بسبب انسداد الشرايين.

وأضاف الحلو أن الدعامات التي قام والده بتركيبها منذ فترة انسدت، لذلك اضطر لإجراء نفس العملية مرة أخرى، لمعالجة انسدادها، لافتا إلى أن والده الآن بحالة أفضل وخرج من المستشفى، ويتابع تعليمات الطبيب للاهتمام بمستوى السكر، والقيام بالمشي يوميا.

وانسداد الشرايين في القدمين من المشكلات المرضية التي يجب الانتباه إليها مبكرا، وفقا لتقرير نشر في موقع michiganvascularcenter، حيث يجب الانتباه للعلامات الأولية التحذيرية لمشكلات الساق وانسدادات الشرايين.

أسباب انسدادات الشرايين

الأسباب تتعلق ببعض الممارسات والعوامل والتي من بينها، التدخين أو ارتفاع مستوبات الكوليسترول في الجسم،الإصابة بالسكر أيضا، او ارتفاع مستويات ضفغط الدم، زيادة الوزن كذلك، وفى كثير من الحالات يصبح الشريان ضيقا للغاية مما يقلل من قدرة الدم على التدفق.

علامات وأعراض انسداد الشرايين

قد لا تظهر دفعة واحدة نتجية تراكم الانسداد لسنوات، حتى يحدث أن تضيق الشرايين تماما، ومن بين أهم الأعراض:

الأقدام تكون باردة

تقرحات شديدة بالقدم

ألام وحرقة وتعب شديد عند المشى

تخدر بالقدمين

ألم الساقين خاصة في الليل

أقدام شاحبة عند الرفع بشكل خاص

العرج بعض الشئ ، مع الم في الساق والفخذين والأرداف ويبدأ الألم مع المشى ويخف عند الراحة

علاج الشرايين المسدودة

الكثير من النصائح سوف يقدمها الطبيب لك، :

تناول أدويتك في ميعادها

غير نمط حياتك بتناول طعام صحي

الجراحات وفقا لطبيعة الحالة وشدتها

الإقلاع عن التدخين

تقليل مستويات الكوليسترول في الدم بالنظام الغذائى والمتابعة

إدارة مرض السكر جيدا

فقدان الوزن فالسمنة تزيد الأمر خطرا

ممارسة الرياضة

خفض مستويات ضغط الدم والتحكم فيه

العلاجات

استخدام بعض الأدوية لتوسيع الشرايين، أو اللجوء للخيارا الجراحى وفقا لشدة الحالة من خلال :

قسطرة الشرايين

استشصال اللويحات والتراكمات في الشرايين

تركيب الدعامات لتحسين تدفق الدم

جراحات الشريان المحيطى