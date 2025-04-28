شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة أسترالية تفقد بصرها جزئيًا بعد انفجار كبسولة مسحوق غسيل فى عينيها والان مع تفاصيل الخبر

أصيبت طفلة أسترالية في الرابعة من عمرها بالعمى الجزئي بعد انفجار كبسولة مسحوق غسيل في عينها، حيث كانت لوكا دي جروت من بيرث بأستراليا، برفقة والدتها جودي، تجهزان الملابس للغسيل عندما قضمت الطفلة كبسولة غسيل بينما كانت الأم تدير ظهرها، فانفجرت كبسولة المسحوق في عينيها، بحسب موقع "تايمز ناو".

وانفجرت الكبسولة على وجه لوكا، التي بدأت بالصراخ، ثم فركت السائل السام على وجهها وعينيها حتى قبل أن تتمكن جودي من فعل أي شيء ثم أسرعت الأم بالطفلة إلى منطقة الاستحمام لمحاولة شطف المواد الكيميائية.

ومع ذلك، عندما ساءت حالة لوكا وصراخها، نقلتها جودي إلى غرفة الطوارئ في المستشفى القريب، حيث هرع بها الأطباء إلى غرفة العمليات بعد أربع محاولات لغسل عينيها ثم أُجريت جراحتان لعيني لوكا، وبعد ذلك، خضعت لعملية زرع غشاء أمنيوسي للمساعدة في تعزيز الشفاء.

بعد أكثر من أسبوعين في المستشفى، قال الأطباء إن احمرار العينين المتورمتين والمغطاة بالبثور والقشور قد خف قليلاً بعد التعرض الخطير للمنظف ولم يتعاف بصرها تمامًا من الحادث بعد.

ما هي كبسولة مسحوق الغسيل؟

هي إحدى أحدث طرق غسل الملابس عن طريق وضعها في الغسالة تتميز كبسولات الغسيل بسهولة التعامل، كما أن كمية المنظف مُقاسة مسبقًا، ولا تُسبب أي انسكابات، حيث يذوب غلاف الكبسولة أثناء الغسيل.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يُعدّ التعرض لمنظف الغسيل الموجود في الكبسولات، وخاصةً لدى الأطفال بعمر خمس سنوات أو أقل، خطرًا صحيًا عامًا.

ويُحذّر الأطباء من أن الأطفال الذين يعضّون هذه الكبسولات والمواد الكيميائية الضارة والسامة قد يُشكّلون خطرًا على صحتهم، فقد تُسبب هذه المواد حروقًا وصعوبات في التنفس، وحتى الوفاة في حال ابتلاعها أو ملامستها للجلد لفترة طويلة.

قد يظنّ الأطفال أنها حلوى بسبب عبواتها الملونة وحجمها.

كيف تُخزّن كبسولات الغسيل للوقاية من المشاكل الصحية؟

وفقًا للخبراء، إذا كنت تفضل استخدام كبسولات الغسيل بدلًا من المنظفات، فتأكد من:

-حفظ كبسولات الغسيل بأمان

-إبعادها عن متناول الأطفال وتخزينها في خزانة مقفلة

-استخدام المنظفات التقليدية

-يمكنك أيضًا استخدام منظفات الغسيل السائلة أو المسحوقة، والتي تُعتبر عمومًا أكثر أمانًا للأطفال

-تثقيف الأطفال

-علم أطفالك أن كبسولات الغسيل غير مخصصة للأكل

-تواصل مع مركز مكافحة السموم

-إذا كنت تشك في تعرض شخص ما لكبسولات الغسيل، فاتصل بمركز مكافحة السموم فورًا.

-إذا ابتلع طفلك أو مضغ كبسولة منظف، فأحضره إلى المستشفى فورًا، يمكن إعطاؤه كمية صغيرة من الماء لشطف فمه جيدًا إن أمكن.

لا تُحفز طفلك على التقيؤ ولا تسمح له بتناول الطعام أو الشراب حتى يقوم الأطباء بتقييمه.

أيضًا، في حال تعرض عينيه للغاز، اغسلهما فورًا بالماء النظيف، في حال إصابة أي جزء من الجلد، انزع أي ملابس قد تكون ملوثة بالمنظف واغسل المنطقة جيدًا بالماء والصابون.