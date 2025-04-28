شكرا لقرائتكم خبر عن عكس المعتقد.. دراسة تؤكد: فيتامين د لا يقي من نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

من المعروف أن فيتامين د له الكثير من الفوائد للجسم والمناعة والصحة، ولكن أكدت دراسة حديثة نشرت في مجلة "ذا لانسيت" أن هذا الفيتامين بشكل خاص، لا تأثير كبير له في علاج نزلات البرد والأنفلونزا كما هو المعتقد في السابق، بل أن دوره في علاج التهابات الجهاز التنفسى بشكل عام محدودة، خاصة في حالات السعال وسيلان الأنف والعطس وغيرها من الأعراض.

دراسة عن فعالية فيتامين د

وتناول تقرير مطول نشر في موقع "هيلث" الطبي، أن فيتامين د ثانى أهم المكملات الغذائية الضرورية للجسم، فهى قابلة للذوبان في الدهون، وهو من المكملات التي تتواجد في الجسم ويتم امتصاصها جيدا من الشمس، وأكدت الدراسة أن فيتامين د له تأثير متواضع في الوقاية من التهابات الجهاز التنفسى.

أجرى العلماء دراسة لمعرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يتناولون فيتامين د هم أقل عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي مقارنة بغيرهم أم لا، وهل تواجد مستويات فيتامين د في الدم أم لا. وجاءت النتائج مؤكدة أن تناول فيتامين د لم يخفض أبدًا احتمالية إصابة هؤلاء الأشخاص بالبرد ونزلات البرد والإنفلونزا.

نتائج الدراسة

علق طبيب الرئة الدكتور دبليو شلوجر عميد الطب في كلية نيويورك الطبية أن هذه النتائج متوقعة، نظرًا لأن فائدة فيتامين دال طفيفة للوقاية من التهابات الجهاز التنفسي الحادة، وهو ما أكدته العديد من التجارب السريرية العشوائية. بل إنه في خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة ونزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.

أهمية فيتامين د للصحة العامة

أكدت الدراسة أن مكملات فيتامين د لا تعتبر سحرًا للوقاية من نزلات البرد، إلا أنه من المهم معرفة أن الحصول على مستويات كافية من هذا الفيتامين ضروري جدًا للصحة الجيدة لدعم وظائف المناعة بشكل عام، وهو لصحة العظام والجهاز العصبي العضلي، كما أنه يساعد على تقليل الالتهابات.

الحصول على فيتامين د

أنه لابد من الاستفادة من تناول فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس الكافية خاصة لمن يعانون من نقص هذا الفيتامين. ولابد من البحث عن هذا الفيتامين في الحبوب وعصير البرتقال وتناول الأسماك الدهنية والحليب.

نصائح لتجنب التهابات الجهاز التنفسي

أضاف شلوجر أن الحفاظ على نظام غذائي صحي وتجنب التدخين والاهتمام بالتطعيمات الموصى بها للفيروسات والبكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي، كذلك عدم الإفراط في تناول مكملات غذائية، هي أفضل الطرق لتجنب التهابات الجهاز التنفسي وتعزيز قدرة الجهاز المناعي.