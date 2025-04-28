شكرا لقرائتكم خبر عن الدايت الكورى.. هيساعدك تخس وتحرق الدهون فى 4 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

تنتشر حمية "سويتش أون" الكورية الجديدة والتي تعرف أيضًا بـ "الدايت الكوري" انتشارًا واسعًا، ويزعم الخبراء أنها تحقق نتائج واعدةً بفقدان الوزن وحرق الدهون بسرعة في غضون أربعة أسابيع فقط، بحسب موقع "تايمز ناو".

وابتكر الدايت الكوري الدكتور يونج-وو بارك، وهو طبيب معروف يُعالج السمنة منذ أكثر من 30 عامًا، وتركز على الصيام المتقطع، وصحة الأمعاء، واتباع نظام غذائي صارم.

ويتحدث مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بحماس عن نتائجها السريعة وبرنامجها المُنظّم لفقدان الدهون لمدة أربعة أسابيع.

إن هذه الحمية الغذائية لا تقتصر على خسارة بعض الوزن، بل تشمل تحسين عملية الأيض، وحرق الدهون، والحفاظ على قوة العضلات، كل ذلك في شهر واحد فقط.

كيف تعمل حمية "سويتش أون" أو الدايت الكوري؟

تركز حمية "سويتش أون" بشكل أساسي على أمرين: الصيام المتقطع وصحة الأمعاء فهي تشجع على تناول وجبات غنية بالبروتين، والحفاظ على ترطيب الجسم، والالتزام بجدول منتظم للأكل والنوم.

القواعد الأساسية بسيطة ولكنها صارمة:

-اشرب ثمانية أكواب (أو لترين) من الماء يوميًا على الأقل.

-احصل على 6 ساعات نوم على الأقل كل ليلة.

-تناول المكملات الغذائية لدعم صحتك.

-مارس الصيام المتقطع لمدة 10 إلى 14 ساعة يوميًا.

-مارس تمارين رياضية عالية الكثافة 4 مرات أسبوعيًا على الأقل.

-تناول العشاء قبل النوم بأربع ساعات لإعطاء الجسم وقتًا للهضم.

علاوة على ذلك، تتجنب هذه الحمية الكافيين والأطعمة المصنعة والسكر، حيث يُقلل تناول الكربوهيدرات أيضًا لدفع الجسم إلى الحالة الكيتونية، وهي حالة يُحرق فيها الدهون للحصول على الطاقة بدلًا من الكربوهيدرات.

خطة الأربعة أسابيع:

يُقسّم حمية "سويتش أون" إلى أربعة أسابيع، لكل منها تركيز مُحدد:

الأسبوع الأول: التخلص من السموم وتنظيف الأمعاء

يُركّز الأسبوع الأول على إعادة ضبط الجسم خلال الأيام الثلاثة الأولى، يشرب المشاركون مخفوقات البروتين أربع مرات يوميًا، ويتناولون البروبيوتيك على معدة فارغة، ويمشون لمدة ساعة على الأقل يوميًا.

خلال هذه الفترة، يُمكنهم تناول أطعمة مثل الكرنب والخيار والبروكلي والزبادي غير المُحلى.

خلال الأيام الأربعة المتبقية، يُسمح لهم بإضافة السمك والدجاج والبيض ولحم البقر قليل الدسم إلى وجباتهم. مع ذلك، لا يزال يُمنع تناول الدقيق ومنتجات الألبان والقهوة.

الأسبوع الثاني: الصيام المتقطع

في الأسبوع الثاني، يصوم المشاركون ليوم كامل (24 ساعة) ويفطرون بعشاء غني بالبروتين.

تشمل وجبات الأسبوع مشروبين بروتينيين يوميًا، ووجبات منخفضة الكربوهيدرات مثل الأرز والخضراوات على الغداء، وعشاءً خاليًا من الكربوهيدرات وغنيًا بالبروتين.

الأطعمة المسموح بها تشمل المكسرات، والأرز الأبيض، والبقوليات، وحتى كوبًا من القهوة السوداء.

ينبغي تجنب التمارين عالية الكثافة في أيام الصيام للسماح للجسم بالتعافي.

الأسبوعان 3 و4: التركيز على حرق الدهون

خلال الأسبوعين الأخيرين، تزداد مدة الصيام.

في الأسبوع 3، يصوم المشاركون مرتين متتاليتين لمدة 24 ساعة. في الأسبوع 4، تزداد مدة الصيام إلى ثلاث مرات.

يشمل المدخول اليومي مشروبين بروتينيين ووجبتين منخفضتي الكربوهيدرات، تتضمنان أطعمة مثل اليقطين، والطماطم، والتوت.

يمكن تناول أطعمة غنية بالكربوهيدرات مثل البطاطا الحلوة والموز بعد التمرين للمساعدة في تعافي العضلات.

الحفاظ على الوزن بعد البرنامج

بعد إكمال خطة الأسابيع الأربعة، لا ينتهي النظام الغذائي تمامًا للحفاظ على النتائج، يُنصح المشاركون بالصيام لمدة ٢٤ ساعة مرة واحدة أسبوعيًا، ثم الاستمرار في الصيام لمدة ١٤ ساعة مرة واحدة أسبوعيًا.

مع أن حمية "سويتش أون" تبدو قاسية، إلا أن الكثيرين ينجذبون إلى نهجها المنظم ووعدها بتحقيق نتائج سريعة. مع ذلك، ينصح الخبراء دائمًا باستشارة أخصائي رعاية صحية قبل البدء بأي برنامج غذائي صارم.