جامعة نجران تنظم معرضًا لإبراز دور التمريض في خدمة المجتمع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظَّمت جامعة نجران أمس, معرض كلية التمريض، والمؤتمر العلمي البحثي المصاحب؛ الذي يهدف إلى إبراز الدور الحيوي الذي يؤديه الممرضون والممرضات في تقديم الرعاية الصحية، والحفاظ على صحة الأفراد والمجتمعات, بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور بندر الشهري.

وتضمَّن المعرض عدة أركان توعوية وتثقيفية وتعريفية بالكلية ودورها في تنمية المجتمع، إضافةً إلى مهنة التمريض ومراحل تطورها، وأحدث وسائل الرعاية التمريضية، ودور التمريض في خدمة المجتمع.

كما دشّن وكيل الجامعة للشؤون التعليمية, معمل المحاكاة التمريضي، الذي يمثّل نقلة نوعية في مجال التعليم والتدريب، ويُعد من المشاريع التي تُسهم في تنمية مهارات طلبة التمريض من خلال بيئة محاكاة واقعية تتيح لهم اكتساب الخبرات اللازمة قبل الالتحاق بسوق العمل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط