بادر بأخذ اللقاح.. الفيروس التنفسي المخلوي يؤثرعلى صحة القلب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أطلق تجمع القصيم الصحي حملة توعوية للتعريف بالفيروس التنفسي المخلوي (RSV)، محذرًا من خطورته على بعض الفئات، خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أو ضعف في المناعة.

وأوضح التجمع أن الفيروس المخلوي التنفسي هو فيروس شائع يصيب الجهاز التنفسي، ويسبب أعراضًا مشابهة لنزلات البرد، إلا أنه قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى مضاعفات خطيرة، مثل تفاقم أمراض مزمنة كالربو، والتأثير السلبي على صحة القلب.

وأكدت الحملة أن اللقاح متوفر الآن، ويُعطى بجرعة واحدة وقائية لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وللمصابين بالأمراض المزمنة، وكذلك لأولئك الذين يعيشون في دور رعاية المسنين أو يعانون ضعفًا في الجهاز المناعي.

وأشار تجمع القصيم الصحي إلى أن اللقاحات لا تسبب الإصابة بالمرض، وأن الأعراض الجانبية المصاحبة لها، مثل الألم أو الحمى الخفيفة، تمثل استجابة طبيعية من الجهاز المناعي بعد تلقي اللقاح.

ودعا التجمع المواطنين والمقيمين ضمن الفئات المستهدفة إلى المسارعة للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتطعيمات الموسمية للحد من انتشار الفيروسات التنفسية.

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