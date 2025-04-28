شكرا لقرائتكم خبر عن إيدك بتترعش .. فتش عن هذه الأسباب العشرة وابحث عن العلاج والان مع تفاصيل الخبر

هل ترتعش يديك على الدوام أم في مواقف معينة؟ وفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث هارفارد الطبي، هناك الكثير من الأسباب والأعراض لرعشة اليد.

أعراض رعشة اليد

- ارتعاش الوضعية عندما تكون اليد ممدودة، فعندما تسحبهما الجاذبية إلى الأسفل ترتعش بشدة.

- الارتعاش عند الوصول إلى هدف ما، مثل الوصول إلى ثقب المفتاح ووضع المفتاح.

- ارتعاش عند أداء نشاط ما، مثل عند الكتابة أو حمل الأشياء.

- الارتعاش المتقطع بين الحين والآخر، وهو اهتزاز يأتي في اليد دون السيطرة عليه.

أسباب رعشة اليد

- الرعشة الناتجة عن الأدوية والتي تحدث نتيجة تناول بعض مضادات الاكتئاب أو بعض المضادات النظم وغيرها.

- الرعشة الناتجة عن الإصابة بالشلل الرعاشي أو الشلل الجزئي أو مرض باركنسون: هذه الرعشة تحدث أثناء الراحة.

- الرعشة نتيجة الإصابة بالعصبي التنفسي.

- الرعشة الحميدة وهي رعشة لا إرادية تحدث في أجزاء مختلفة من الجسم مثل اليدين والرأس دون مسبب.

- ارتعاش ناتج عن تلف في المخيخ أو الجزء الخلفي في الدماغ: نتيجة الإصابة بسكتة دماغية أو تصلب متعدد أو أي مشكلة دماغية.

- رعشة في اليدين نتيجة أعراض الانسحاب.

- الرعشة الفسيولوجية والمتزايدة والتي يشيع حدوثها نتيجة تناول الكثير من الكافيين.

- ارتعاش ناتج عن التوتر وهو المسبب نفسي.

- ارتعاش ناتج عن قلة النوم والإجهاد الحاد.

- ارتعاش ناتج عن نشاط الغدة الدرقية.

علاج ارتعاش اليد

- يبدأ بمعرفة السبب وراءها من خلال التشخيص الجيد من خلال الطبيب المختص.

- نصائح لعلاج ارتعاش اليد

- تقليل حدة التوتر والتحكم في ممارسة تمارين التنفس والهدوء.

- تقليل حدة الكافيين والإفراط فيه.

- البحث وراء اضطرابات الغدة الدرقية.

- البحث وراء أنواع الأدوية اليومية التي يتناولها الإنسان.

- الاهتمام بتناول طعام موزون وصحي ولا يحتوي على دهون أو أطعمة غير صحية أو مصنعات وألوان صناعية.