شكرا لقرائتكم خبر عن إيدك بتترعش .. فتش عن هذه الأسباب العشرة وابحث عن العلاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالإثنين، 28 أبريل 2025 12:00 م
هل ترتعش يديك على الدوام أم في مواقف معينة؟ وفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث هارفارد الطبي، هناك الكثير من الأسباب والأعراض لرعشة اليد.أعراض رعشة اليد
- ارتعاش الوضعية عندما تكون اليد ممدودة، فعندما تسحبهما الجاذبية إلى الأسفل ترتعش بشدة.
- الارتعاش عند الوصول إلى هدف ما، مثل الوصول إلى ثقب المفتاح ووضع المفتاح.
- ارتعاش عند أداء نشاط ما، مثل عند الكتابة أو حمل الأشياء.
- الارتعاش المتقطع بين الحين والآخر، وهو اهتزاز يأتي في اليد دون السيطرة عليه.
- الرعشة الناتجة عن الأدوية والتي تحدث نتيجة تناول بعض مضادات الاكتئاب أو بعض المضادات النظم وغيرها.
- الرعشة الناتجة عن الإصابة بالشلل الرعاشي أو الشلل الجزئي أو مرض باركنسون: هذه الرعشة تحدث أثناء الراحة.
- الرعشة نتيجة الإصابة بالعصبي التنفسي.
- الرعشة الحميدة وهي رعشة لا إرادية تحدث في أجزاء مختلفة من الجسم مثل اليدين والرأس دون مسبب.
- ارتعاش ناتج عن تلف في المخيخ أو الجزء الخلفي في الدماغ: نتيجة الإصابة بسكتة دماغية أو تصلب متعدد أو أي مشكلة دماغية.
- رعشة في اليدين نتيجة أعراض الانسحاب.
- الرعشة الفسيولوجية والمتزايدة والتي يشيع حدوثها نتيجة تناول الكثير من الكافيين.
- ارتعاش ناتج عن التوتر وهو المسبب نفسي.
- ارتعاش ناتج عن قلة النوم والإجهاد الحاد.
- ارتعاش ناتج عن نشاط الغدة الدرقية.
- يبدأ بمعرفة السبب وراءها من خلال التشخيص الجيد من خلال الطبيب المختص.- نصائح لعلاج ارتعاش اليد
- تقليل حدة التوتر والتحكم في ممارسة تمارين التنفس والهدوء.
- تقليل حدة الكافيين والإفراط فيه.
- البحث وراء اضطرابات الغدة الدرقية.
- البحث وراء أنواع الأدوية اليومية التي يتناولها الإنسان.
- الاهتمام بتناول طعام موزون وصحي ولا يحتوي على دهون أو أطعمة غير صحية أو مصنعات وألوان صناعية.
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